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    人種變了？ 法國文學巨擘雨果雕像膚色太深 抗議者怒潑白漆

    法國文學巨擘雨果雕像修復後出現膚色太深的狀況。（圖擷自Ville de Besançon臉書）

    法國文學巨擘雨果雕像修復後出現膚色太深的狀況。（圖擷自Ville de Besançon臉書）

    2023/01/02 17:13

    〔即時新聞／綜合報導〕寫出世界知名作品《鐘樓怪人》、《悲慘世界》的法國文學巨擘雨果（1802－1885），家鄉貝桑松自2003年以來在市政廳前擺放他的雕像，由於年久斑駁因此近日展開修復，孰料完工後卻出現膚色太深的狀況，抗議民眾對此深感不滿並潑灑白漆。

    《紐約時報》報導，塞內加爾雕塑家索烏（Ousmane Sow），當年幫貝桑松市政府製作了雨果雕像，但隨著時間的流逝讓青銅上面的顏料開始褪色，由於索烏已於2016年過世，因此貝桑松市長近來另聘專家修復。

    不過，貝桑松市府在臉書公佈了修復成果，並聲稱這相當符合索烏的原作，從中可以看到雨果雕像的臉部變成深棕色，隨即引來大量網友討論，有人正面看待雨果「膚色」變深的情況，但也有人怒斥這根本就是影星摩根費里曼而非雨果。

    索烏遺孀對此表示，雨果雕像看起來確實變成了黑人，而這絕不是索烏當年創作的原意，旋即在社交網路上引發另一波爭論，她事後認為是自己太隨意發表意見了，才會再度引爆這個話題。

    就在貝桑松市府公開修復的雕像後不久，有抗議者趁著夜間對雕像潑上白漆，警方追查後逮捕2名涉案的大學生，他們來自於極右翼學生團體。

    貝桑松檢方指控2人出於種族主義動機破壞公共財產，這2名學生雖然承認破壞行為，但不認同這是種族主義，最終結果將交由法院裁定。

    抗議民眾對此深感不滿並潑灑白漆。（圖擷自Ville de Besançon臉書）

    抗議民眾對此深感不滿並潑灑白漆。（圖擷自Ville de Besançon臉書）

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