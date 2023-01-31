美9歲非裔女童驅除外來害蟲遭誤會報警 耶魯大學出面表揚

美國9歲非裔女童以自製驅蟲水趕跑來有害入侵種，孰料卻被鄰居報警處理，耶魯大學對此出面表揚女童。（圖擷自耶魯大學官網）

2023/01/31 15:42

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐澤西州考德威爾9歲非裔女童威爾遜（Bobbi Wilson），近來以自製驅蟲水試圖趕跑有害入侵種斑衣蠟蟬，孰料卻被鄰居認為行跡可疑報警處理，耶魯大學得知此事後特地舉辦儀式表彰她驅逐害蟲的努力。

據《衛報》報導，斑衣蠟蟬原產於中國、東南亞等地，會吸食植物汁液造成危害，一直夢想成為科學家的威爾遜為了保護家鄉的樹木，用洗潔精、水、蘋果醋混合成驅蟲液噴灑在樹幹上。

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有鄰居看到威爾遜的行為後嚇得打電話給警方，直說有個黑人小女孩到處亂噴東西，讓報案者感到相當害怕，出勤警察到場後將威爾遜攔下並問話，這才知道是誤會一場，鄰居事後也向威爾遜母親道歉。

不過，喬治城大學貧困與不平等法律中心執行主任艾普斯汀（Rebecca Epstein）指出，這起事件說明了黑人女孩在美國所面臨的偏見。該中心2017年的調查顯示，成年人通常認為黑人女童不像白人女童那樣天真無邪，而且更不值得受到保護。

耶魯大學公衛學院助理教授奧帕拉（Ijeoma Opara）看到相關新聞後，聯繫威爾遜的母親並邀請她帶著女兒和成功的黑人女性科學家見面，同時也讓威爾遜一家人來耶魯大學參觀、接受表揚。

威爾遜於本月20日舉辦的儀式中，帶著自己所製作的27個斑衣蠟蟬標本，贈送給耶魯大學皮博迪自然史博物館，上面標明了各個標本的搜集時間和地點。昆蟲收藏主管加爾（Lawrence Gall）相當感謝威爾遜的捐贈，目前已能在博物館的數位資料庫進行查詢。

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