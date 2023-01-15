至少被電擊6次！非裔教師被美警包圍活活電死 民眾暴怒

外媒報導指，警方威脅要對安德森進行至少12次電擊，在畫面中則可看到警方至少電擊了6次，其中一次電擊槍運作了大約30秒。壓制安德森的也包含一名非裔警察。（圖擷自YouTube）

2023/01/15 13:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國頻傳非裔男子遭迫害，2020年時佛洛伊德（George Floyd）遭到警方壓頸致死，引發各界反彈。今年初又有一名31歲非裔男子安德森（Keenan Anderson）也傳出遇到類似遭遇，透過影片可看到，當時安德森被優勢警力壓制，他並未反抗還試圖呼救，卻仍遭警方多次電擊直到失去意識，後雖被送醫仍不治身亡，畫面曝光引發外界怒火。

外媒報導指出，本月3日洛杉磯警方獲報，在威尼斯附近有交通事故，警方稱在到場時發現非裔男子安德森神智不清、試圖逃離警方訊問，後續安德森遭到優勢警力壓制，且在上銬過程中還遭到多次電擊，在安德森失去意識後，才叫救護車將他送醫，但在送醫後約4小時後，安德森仍被醫院宣告死亡，死因則是心臟受到強力刺激後驟停。不過警方聲稱，尚不清楚電擊槍在安德森的死亡中扮演了什麼角色。此案傳開後引發非裔社區的怒火與抗議。

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雖然警方隨後公開當天執勤警員身上的密錄器畫面，試圖證明警方沒有執法過當，並稱在安德森體內驗出古柯鹼與大麻的陽性反應，不過相關畫面經過剪接。畫面一開始安德森在馬路上向警方求助，並曾表示他的鑰匙不見了，隨後警方要求他靠路邊且不要亂跑，此時影片被切到一個以文字呈現的畫面，上頭寫下「安德森試圖逃跑」，隨後則又切換到安德森在馬路中間移動，警方則上前包圍並進行壓制。

當時安德森已被3名警力控制，且也未看到他有特別的抵抗動作，但警方仍不顧安德森持續哀號、求救，高喊「他們想要『佛洛伊德』我！」，反而在馬路上持續對安德森進行多次電擊。外媒指警方威脅要對他進行至少12次電擊，在畫面中則可看到警方至少電擊了6次，其中一次電擊槍運作了大約30秒。與佛洛伊德案不同的是，這次壓制安德森的，也包含一名非裔警察。

至於安德森是一名高中英文老師，育有一名6歲的兒子，他的親戚卡勒斯（Patrisse Cullors）在事件發生後也要求洛杉磯警察局局長摩爾（Michel Moore）辭職下台。在2020年佛洛伊德被跪頸致死後，庫爾洛斯也是發起大型抗議活動的組織者之一。

外媒報導提到，這也是該市今年以來第3起有警員涉入造成的死亡事件，另外兩人分別是在2日及3日遭到警察槍擊後死亡。對於社會案件頻傳，民眾砲轟官方應該給個交代。

洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）則表示，她對這3起事件的發展深感憂心，並呼籲應讓涉案警員先停止工作，並強調會確保「有全面且透明的調查」，也呼籲民眾保持耐心。

外媒報導指，警方威脅要對安德森進行至少12次電擊，在畫面中則可看到警方至少電擊了6次，其中一次電擊槍運作了大約30秒。壓制安德森的也包含一名非裔警察。（圖擷自YouTube）

31歲非裔男子安德森（見圖）本月3日被多名警察包圍壓制，他並未反抗還試圖呼救，卻仍遭警方多次電擊直到失去意識，後雖被送醫仍不治身亡，畫面曝光引發外界怒火。他的親戚卡勒斯也在IG發文控訴警方施暴。（圖擷自YouTube）

31歲非裔男子安德森（見圖）本月3日被多名警察包圍壓制，他並未反抗還試圖呼救，卻仍遭警方多次電擊直到失去意識，後雖被送醫仍不治身亡。畫面曝光引發外界怒火。（圖擷自IG）

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