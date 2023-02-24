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    柬埔寨女童染H5N1禽流感身亡 爸爸也中鏢

    柬埔寨政府呼籲家長盡量減少孩童接觸禽類的機會，以避免感染禽流感。（美聯社）

    柬埔寨政府呼籲家長盡量減少孩童接觸禽類的機會，以避免感染禽流感。（美聯社）

    2023/02/24 16:44

    〔即時新聞／綜合報導〕柬埔寨政府證實，一名11歲女孩16日感染H5N1禽流感，22日死亡，是柬埔寨2014年以來首宗禽流感死亡病例。後續至少對12人檢測，染疫女孩的父親呈陽性，但目前尚未出現任何身體不適症狀。雖然WHO指出，目前禽流感對人的風險仍不高，但當局仍呼籲避免接觸家禽，。

    綜合外媒報導，柬埔寨11歲女孩高燒不止、劇烈咳嗽，被送醫治療，診斷確診感染H5N1病毒，幾天後病情惡化，不幸身亡。衛生部長Mam Bunheng說，這起病例是柬埔寨2014年後再度有人類感染禽流感。

    當局立即擴大人體檢測範圍，陸續至少篩檢12人，包含染疫女孩的父親，兩人曾在首都金邊以東的一個省分接觸過，檢測結果呈陽性，但父親都還沒有任何症狀。政府的聲明中沒有透露其他人的結果，也沒有報告父親的病毒來源。

    WHO指出，從1996年首度發現H5N1以來，病毒已經在家禽以及野生鳥類之間傳播了25年之久。數據顯示，2022年初至今，全球撲殺的禽類數量已經超過2億隻，且最近更出現了水貂、海獅等哺乳類感染鏈的案例。儘管如此，WHO仍然評估禽流感病毒對於人類來說風險非常低，通常都是因為與禽類接觸過甚，或是不小心碰到帶有死鳥等病源體。因此柬埔寨當局也呼籲家長，盡可能不要讓孩童接觸家禽，若懷疑自己感染，要確實通報衛生局。

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