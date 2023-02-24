4流浪惡犬包夾嘶咬 印度2歲女童頭皮剝落敗血症死亡

印度傳出一起流浪狗群攻擊年幼女童致死的事件。示意圖。（法新社）

2023/02/24 15:21

〔即時新聞／綜合報導〕印度傳出一起流浪狗群攻擊年幼女童的事件，儘管女童被即時送往醫院治療，最後仍因敗血症導致多重器官衰竭死亡。

綜合外媒報導，事發於印度古吉拉特邦蘇拉特市，當事2歲女童瑪希拉（Marshila）的父母都是建築工人，2人在本月19日要外出工作，沒辦法照看年幼女兒，迫不得已只能請鄰居協助照顧瑪希拉。父母外出後，瑪希拉和朋友在街上玩耍，孰料卻被流浪狗群盯上，4隻流浪狗對幼小的瑪希拉發起無情圍攻，目擊惡犬攻擊場景的幾名年輕人見狀，立刻上前設法救人。

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目擊者救出瑪希拉後，趕忙將全身淌血的她送醫，並通知了瑪希拉的父母；這名可憐的女孩遭到殘忍嘶咬，頭皮被活活剝下，身上多處傷口出血，儘管醫院對瑪希拉進行救治，但她仍不幸在23日清晨死亡。

新市民醫院住院醫師在24日說明瑪希拉的狀況，表示她被送來時，身上多個部位出血，頭皮也有一道10公分乘8公分長的大傷口，雖然醫院有給瑪希拉開抗生素，並嘗試各種療法，但瑪希拉最終仍因敗血症致多重器官衰竭死亡。

瑪希拉並不是當地唯一位因為流浪狗攻擊而死亡的案例；本月1日至15日之間，新市民醫院總共收治477起狗咬傷人案例，其中22起為重症案例。

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