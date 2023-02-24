為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    4流浪惡犬包夾嘶咬 印度2歲女童頭皮剝落敗血症死亡

    印度傳出一起流浪狗群攻擊年幼女童致死的事件。示意圖。（法新社）

    印度傳出一起流浪狗群攻擊年幼女童致死的事件。示意圖。（法新社）

    2023/02/24 15:21

    〔即時新聞／綜合報導〕印度傳出一起流浪狗群攻擊年幼女童的事件，儘管女童被即時送往醫院治療，最後仍因敗血症導致多重器官衰竭死亡。

    綜合外媒報導，事發於印度古吉拉特邦蘇拉特市，當事2歲女童瑪希拉（Marshila）的父母都是建築工人，2人在本月19日要外出工作，沒辦法照看年幼女兒，迫不得已只能請鄰居協助照顧瑪希拉。父母外出後，瑪希拉和朋友在街上玩耍，孰料卻被流浪狗群盯上，4隻流浪狗對幼小的瑪希拉發起無情圍攻，目擊惡犬攻擊場景的幾名年輕人見狀，立刻上前設法救人。

    目擊者救出瑪希拉後，趕忙將全身淌血的她送醫，並通知了瑪希拉的父母；這名可憐的女孩遭到殘忍嘶咬，頭皮被活活剝下，身上多處傷口出血，儘管醫院對瑪希拉進行救治，但她仍不幸在23日清晨死亡。

    新市民醫院住院醫師在24日說明瑪希拉的狀況，表示她被送來時，身上多個部位出血，頭皮也有一道10公分乘8公分長的大傷口，雖然醫院有給瑪希拉開抗生素，並嘗試各種療法，但瑪希拉最終仍因敗血症致多重器官衰竭死亡。

    瑪希拉並不是當地唯一位因為流浪狗攻擊而死亡的案例；本月1日至15日之間，新市民醫院總共收治477起狗咬傷人案例，其中22起為重症案例。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    嚴重肥胖男嬰16個月大重達27公斤 體型如米其林寶寶真人版
    2023/02/23 16:02

    嚴重肥胖男嬰16個月大重達27公斤 體型如米其林寶寶真人版
    印度舉辦G20財長會議 強調現在不是「戰爭的時代」
    2023/02/22 16:30

    印度舉辦G20財長會議 強調現在不是「戰爭的時代」

    入主北台灣市政特區 最後上車機會
    遏止種姓問題 西雅圖將種姓制度納入反歧視法
    2023/02/22 10:44

    遏止種姓問題 西雅圖將種姓制度納入反歧視法
    超越沙國！俄羅斯成印度第2大石油供應國
    2023/02/21 21:24

    超越沙國！俄羅斯成印度第2大石油供應國
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播