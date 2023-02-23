美緬因州開出「兆彩」史上第4大獎 幸運兒抱走149億元

一注獨得美國兆彩史上第4大獎的中獎者，週三已經出面領獎。圖為開出頭獎的商店老闆科特羅。（路透）

2023/02/23 17:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國緬因州政府官員週三（22日）確認，一注獨得美國兆彩（Mega Millions）史上第4大獎的中獎者，已經透過匿名方式領走149億元。

根據《美聯社》報導，緬因州酒精飲料暨彩票營運局（Maine Bureau of Alcoholic Beverages and Lottery Operations）表示，本次頭獎高達13.5億美元（約新台幣410億元），中獎者選擇保持匿名，並透過有限公司「LaKoma Island Investments LLC」領取獎金。

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營運局副局長博德曼（Michael Boardman）指出，中獎者因選擇「一次性」領取全額現金，實際上僅能獲得4.98億美元（約新台幣149億元）的稅後金額。博德曼補充，聯邦政府將收到1.736億美元（約新台幣52億元）的稅款；緬因州政府則將收到5100萬美元（約新台幣15億元）的稅款。

營運局的聲明提及：「他正深思熟慮的規劃獎金的最佳用途」。中獎者可以選擇親自持彩票領獎，或藉由信託以匿名方式領獎。博德曼透露，上週五（17日）1名代表拜訪彩票公司總部，驗證後確認中獎彩票無誤，獎金將在本週末前匯入指定帳戶。

確認賣出大獎彩票的店家，是位於緬因州南部小鎮黎巴嫩（Lebanon）的加油站商店「Hometown Gas & Grill」。老闆科特羅（Fred Cotreau）在開出頭獎後受訪，直說他也不曉得中獎者是誰。科特羅說：「我們拭目以待，看看他是不是本地人。有時中獎者會親自到店裡致謝，但我不會為此徹夜難眠」。

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