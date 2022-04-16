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    慘！他花不到200刮中近800萬大獎 卻因開不了戶無法領錢

    阿爾及利亞男子在比利時刮中了25萬歐元（約新台幣787萬元）大獎，但由於他沒有證件可以開銀行戶頭，因此暫時領不到獎金。歐元示意圖。（路透）

    阿爾及利亞男子在比利時刮中了25萬歐元（約新台幣787萬元）大獎，但由於他沒有證件可以開銀行戶頭，因此暫時領不到獎金。歐元示意圖。（路透）

    2022/04/16 11:16

    〔即時新聞／綜合報導〕太悲劇了！來自阿爾及利亞的匿名男子，近日在比利時花了5歐元（約新台幣157元）購買刮刮樂，結果刮中了25萬歐元（約新台幣787萬元）大獎，但由於他沒有證件可以開銀行戶頭，因此暫時領不到獎金。

    《BBC》報導，這名男子刮中的獎金太大無法以現金發放，必須直接匯入戶頭，但他沒有任何有效的身分證件也沒有永久居住地，在當地根本開不了戶，因此彩券公司沒辦法匯款。

    男子曾委託好友拿著刮刮樂去布魯塞爾的彩券總部領獎，但相關單位認為情況有異，懷疑這張刮刮樂是偷來的，因此逮捕了領獎人。幸好，經過男子解釋後他的好友已被釋放，不過無法領取款項的狀況還是沒有解決。

    目前刮刮樂由比利時布魯日法院保管，男子委任律師維斯特雷特（Alexander Verstraete）透露，當局承諾在男子領獎前不會將其驅逐出境，律師團隊正在尋找任何能證明委託人身分的文件，並希望和阿爾及利亞的男子家屬聯繫上。

    據了解，中獎男子4個月前離開阿爾及利亞，搭船前往西班牙，接著再步行穿越法國抵達比利時，他希望用這筆錢在比利時定居展開新生活，例如買房買車再找個老婆。

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