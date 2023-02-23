我代表處邀請匈牙利政要參觀捷安特工廠 躍當地媒體頭版

台灣「巨大機械」（捷安特Giant）是全球自行車龍頭品牌，我駐匈牙利代表處大使劉世忠邀請匈牙利政要參訪巨大機械在當地的生產基地，獲得熱烈迴響，登上報紙頭版。（翻攝代表處粉專）

2023/02/23 12:02

〔即時新聞／綜合報導〕台灣「巨大機械」（捷安特Giant）是全球自行車龍頭品牌，我駐匈牙利代表處大使劉世忠邀請匈牙利政要參訪巨大機械在當地的生產基地，獲得熱烈迴響，甚至登上當地媒體頭版，推動經貿外交有成。

南韓、日本、中國等亞洲企業紛紛前來匈牙利投資設廠，在此競爭環境中，巨大機械2018年決定在匈牙利投資，目前僱用600多名當地員工，且持續招募中，成是台商在匈牙利投資的指標性企業。

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劉世忠日前邀請匈國政要參訪台灣巨大機械位於布達佩斯東方1小時車程「珍珠市」的生產基地，受邀者包含7名匈牙利跨黨派國會議員和助理、珍珠市市長和市府團隊等，當日還有中央與地方多家媒體同行，望透過匈國國會議員和地方政治領袖的參訪與重要媒體報導，成功打響台灣在匈牙利的名號。

參訪團參觀巨大機械先進生產設備與自動化流程，並與劉世忠一起試騎捷安特生產的電動自行車，見證台灣企業在匈牙利的潛力與紥根，以及台灣在全球自行車供應鏈所扮演的關鍵角色。我駐匈牙利代表處說明，參訪團非常讚賞，也感謝巨大機械為珍珠市周邊的區域經濟發展注入活力。

劉世忠當日致詞時以匈牙利語強調，在歐盟27個國家中，匈牙利是台商投資總金額佔第2位的國家，僅次於荷蘭，籲匈牙利各界增強與台灣經貿合作，讓台灣和匈牙利成為「巨大」的經濟大國。

匈牙利媒體《赫維什日報》（Heves Megyei Hírlap）22日將此參訪行程曝光於報紙頭版，並刊出劉世忠騎乘捷安特電動自行車的照片，參訪的國會議員也紛紛在社群po出照片和心得，對巨大機械讚譽有加；多方面曝光，有助推動台灣、匈牙利之間的經貿外交。

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