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    中國大玩兩面手法！王毅對烏稱勸和促談 訪俄大讚「堅若磐石」

    中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅與俄羅斯國家安全會議秘書長帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）會面，他大讚中俄關係「堅若磐石」。（路透，本報合成）

    中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅與俄羅斯國家安全會議秘書長帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）會面，他大讚中俄關係「堅若磐石」。（路透，本報合成）

    2023/02/22 08:01

    〔即時新聞／綜合報導〕中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅，上週參加德國慕尼黑安全會議期間，曾會晤烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba），20日飛抵俄羅斯首都莫斯科，並與俄羅斯國家安全會議秘書長帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）會面，他大讚中俄關係「堅若磐石」，能夠經受住國際形勢中的任何考驗。帕特魯舍夫則說，北京是俄羅斯外交政策的重中之重，兩國必須團結一致對抗西方。

    王毅上週在慕尼黑安全會議期間與烏克蘭外長庫列巴時會談，中方表示勸和促談，不願看到烏克蘭危機長期化、擴大化。不過王毅揭示烏俄促和計畫後，西方國家普遍抱持懷疑態度，美方高層認為，中國試圖玩「兩面手法」，一邊高喊和平，一邊私下提供武器給俄羅斯。

    《路透》報導，俄侵烏將滿一年，美國擔心中國可能考慮向俄羅斯提供武器，中國與俄羅斯的「無限制」夥伴關係受到西方的關注。

    王毅在莫斯科的會議上，透過俄語翻譯告訴俄羅斯安全會議秘書長帕特魯舍夫，他期待就安全問題​​進行討論，王毅稱，中俄兩國關係成熟「堅如磐石」，經得起國際形勢變化中的任何考驗，俄羅斯和中國應該制定新的聯合措施，以確保兩國的安全，但對此沒有詳細說明。

    帕特魯舍夫則告訴王毅，北京是俄羅斯外交政策的重中之重，兩國必須團結一致對抗西方。在西方聯合遏制俄羅斯和中國之下，進一步深化中俄在國際舞台上的合作與互動尤為重要。

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