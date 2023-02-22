中國大玩兩面手法！王毅對烏稱勸和促談 訪俄大讚「堅若磐石」
2023/02/22 08:01
〔即時新聞／綜合報導〕中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅，上週參加德國慕尼黑安全會議期間，曾會晤烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba），20日飛抵俄羅斯首都莫斯科，並與俄羅斯國家安全會議秘書長帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）會面，他大讚中俄關係「堅若磐石」，能夠經受住國際形勢中的任何考驗。帕特魯舍夫則說，北京是俄羅斯外交政策的重中之重，兩國必須團結一致對抗西方。
王毅上週在慕尼黑安全會議期間與烏克蘭外長庫列巴時會談，中方表示勸和促談，不願看到烏克蘭危機長期化、擴大化。不過王毅揭示烏俄促和計畫後，西方國家普遍抱持懷疑態度，美方高層認為，中國試圖玩「兩面手法」，一邊高喊和平，一邊私下提供武器給俄羅斯。
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《路透》報導，俄侵烏將滿一年，美國擔心中國可能考慮向俄羅斯提供武器，中國與俄羅斯的「無限制」夥伴關係受到西方的關注。
王毅在莫斯科的會議上，透過俄語翻譯告訴俄羅斯安全會議秘書長帕特魯舍夫，他期待就安全問題進行討論，王毅稱，中俄兩國關係成熟「堅如磐石」，經得起國際形勢變化中的任何考驗，俄羅斯和中國應該制定新的聯合措施，以確保兩國的安全，但對此沒有詳細說明。
帕特魯舍夫則告訴王毅，北京是俄羅斯外交政策的重中之重，兩國必須團結一致對抗西方。在西方聯合遏制俄羅斯和中國之下，進一步深化中俄在國際舞台上的合作與互動尤為重要。