中國想調解俄烏戰爭？專家打臉：北京早已選邊站

中國最高外交官、中共中央外事辦主任王毅（右）21日將抵莫斯科訪問，並可能與俄羅斯總統普廷（左）舉行會談。圖為普廷2018年4月5日在克里姆林宮接見王毅。（路透）

2023/02/21 16:26

〔編譯陳成良／綜和報導〕中國21日發布《全球安全倡議概念文件》，支持透過對話談判，政治解決烏克蘭危機等熱點問題。《彭博》報導分析指出，在發出中俄戰略合作「無上限」的宣言1年後，北京如今試圖說服世界相信，它可以承擔起推動俄烏戰爭結束的中立人角色。不過要讓其他國家採信這點，絕非易事。

據報導，新加坡拉惹勒南國際研究院高級研究員潘睿凡（Raffaello Pantucci）表示，「我不懷疑北京希望實現和平的願望，但我依然認為這個提議似乎不可思議，如果要讓它變得可信，中國必須要表現的像個獨立的調停者。可是顯然中國已經在這場衝突中選邊站了」。

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報導提到，自從俄羅斯對烏克蘭發動戰爭以來，中國國家主席習近平迄今尚未與烏克蘭總統澤倫斯基交談過，倒是與俄羅斯總統普廷對談了4次左右。北京還一再捍衛俄羅斯發動戰爭的某些理由，最突出的是抵制北約組織擴張。

過去幾個月裡，這種策略正在使北京付出更高代價。除了對全球經濟造成的短期損害外，中國越來越被美國和歐洲視為戰略競爭對手，美歐認為必須遏制其控制台灣的野心，這使得北京更容易受到多邊出口管制、投資限制和其他可能阻礙其長期成長前景的措施影響。

報導引述知情人士說，儘管中國的和平計畫似乎沒有什麼成功的可能，但美國盟友擔心該提議可能引起開發中國家共鳴，並可能在聯合國吸引部分選票，造成美國和歐洲以外的許多國家拒絕加入對俄制裁，呼籲進行談判並達成可能的停火協議。

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