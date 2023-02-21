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    昨極淺層強震又襲土耳其 台灣中心：災民心理創傷不亞於實際損失

    土耳其於6日甫遭規模7.8強震重創，孰料20日晚間又發生規模6.3極淺層強震，台灣中心收容民眾驚慌逃竄，物品散落地面。（翻攝台灣雷伊漢勒世界公民中心粉專）

    土耳其於6日甫遭規模7.8強震重創，孰料20日晚間又發生規模6.3極淺層強震，台灣中心收容民眾驚慌逃竄，物品散落地面。（翻攝台灣雷伊漢勒世界公民中心粉專）

    2023/02/21 10:19

    〔即時新聞／綜合報導〕土耳其於6日甫遭規模7.8強震重創，孰料20日晚間又發生規模6.3極淺層強震，已知有民眾因此死傷；台灣雷伊漢勒世界公民中心（下稱台灣中心）分享當地狀況，感嘆道，「災後的心理創傷，嚴重程度不亞於實際上的損失」。

    土耳其南部與敘利亞接壤地區於6日起發生一系列地震，其中包括規模7.8和7.5的強震，災區尚未從強震陰影中走出，當地時間20日晚間8點4分又發生規模6.3強震，地震深度僅16公里，震央位於才剛遭受重創、靠近敘利亞的南部省份哈泰省（Hatay）。

    台灣中心透過粉專分享20日晚間地震情況，表示中心收容的民眾被地震驚嚇，倉皇往外衝，場面混亂，許多孩子來不及穿鞋襪，赤腳在10度低溫找家人，找不到孩子的家長則驚慌失措，每個人都試圖用手機聯繫家人。

    台灣中心指，中心收容的朋友，幾乎每個人都因6日震災喪失親友，「尤其在雷伊漢勒市，有許多是從安塔基亞（Antakya，哈泰省首府），這個近乎全毀的城市來避難的人。那一晚的死裡逃生，仍是一場夢魘」。

    地震當下，對於位在一樓的台灣人而言感受可能不陌生，但台灣中心強調，許多人災後心裡創傷仍未癒合，「災後的心理創傷，嚴重程度不亞於實際上的損失」，當夜可能對許多人而言又是個不眠之夜，所幸台灣中心的大家平安無事，該中心也即時調度容納更多人進入，並確保保暖衣物足夠。

    針對20日地震，土耳其內政部長索伊盧（Suleyman Soylu）指出，震央位於該省的德芙涅鎮（Defne）附近，目前已知有至少3人死亡、213人受傷，目前救難人員仍在持續進行搜救。敘利亞人權觀察站則指出，在地震發生後，已有約470名受傷民眾前往醫院接受治療。兩國合計約有683人受傷。

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