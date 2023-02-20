布林肯訪土耳其 促允許瑞典芬蘭盡快加入北約

美國國務卿布林肯（左）20日訪土耳其，表明華府支持瑞典與芬蘭兩國能夠盡快加入NATO的立場。對此，土耳其外交部長卡夫索格魯（右）表示，瑞典政府須有積極作為，贏得土耳其的信任。（法新社）

2023/02/20 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕芬蘭與瑞典於去年決定加入北大西洋公約組織（NATO）並提出申請，卻遭土耳其卡關，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）20日訪問土耳其，向土耳其當局表明華府支持瑞典與芬蘭兩國能夠盡快加入NATO的立場。

《路透》報導，土耳其先前控訴瑞典政府向「恐怖分子」提供政治庇護，最近更表態僅支持芬蘭加入NATO。對此，布林肯表示，芬蘭與瑞典兩國皆以具體政策兌現三邊協議備忘錄當中的承諾，並且重申NATO擴大到北歐，並非土耳其的雙邊問題。

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土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）則表示，若要說服土耳其政府批准申請，北約成員必須協力說服瑞典作出更具體行動，以贏得土耳其議會及人民的信任。土國希望瑞典政府能對前者定調的為恐怖組織的庫德族工人黨（PKK）採取強硬態度。

今年1月底，丹麥極右翼政黨「強硬路線（Stram Kurs）」創辦人帕魯丹（Rasmus Paludan）在土耳其駐斯德哥爾摩大使館前焚燒可蘭經，使瑞典與土耳其關係趨於緊張。土耳其更宣布無限期取消與瑞典及芬蘭為加入北約而舉行三邊機制會議。

但卡夫索格魯20日表示，土耳其、瑞典與芬蘭已暫停數周的談判，「很快」將會在近期於布魯塞爾恢復舉行，透露雙方緊張局勢已緩和下來。

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