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    稱瑞典是「問題國家」 土耳其外長：同意芬蘭單獨加入北約

    土耳其外交部長卡夫索格魯指出，如果各方都同意，土耳其願意讓芬蘭單獨加入北大西洋公約組織。（歐新社）

    土耳其外交部長卡夫索格魯指出，如果各方都同意，土耳其願意讓芬蘭單獨加入北大西洋公約組織。（歐新社）

    2023/01/30 20:56

    〔即時新聞／綜合報導〕土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）今（30）日表示，在北大西洋公約組織（NATO）各成員國以及瑞典、芬蘭自身皆同意的情況下，土耳其願意單獨批准芬蘭的入會程序。

    《美聯社》報導，卡夫索格魯在記者會上表示，芬蘭相比瑞典是個「沒什麼問題」的國家，「在我看來，區別問題國家與沒問題的國家是相當公平的。我們認為如果北約與這些國家做出了決定，那我們可以單獨做出評估（芬蘭加入北約的申請）。」

    在俄羅斯入侵鄰國烏克蘭後，瑞典與芬蘭放棄了長期以來的軍事不結盟國策，於去年5月一同申請加入北約，但程序至今仍遭到土耳其卡關。

    卡夫索格魯說，「瑞典採取了一些措施，例如憲法修正案與法律修正案，不幸的是，出現了退步的情況，由於某些想阻止瑞典加入北約的團體的挑釁。」

    卡夫索格魯指的是上週一群抗議人士在瑞典首都斯德哥爾摩（Stockholm）焚燒伊斯蘭教經典《可蘭經》的示威事件，這件事情導致土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）非常不滿。不過瑞典媒體事後報導，抗議人士向瑞典政府支付的示威許可費用，是由先前在俄國媒體「今日俄羅斯」（RT）任職的弗雷克（Chang Frick）所提供，因此不排除這件事情背後有俄羅斯政府的指使。

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