「日炙」過後即地獄！ 俄軍稱用溫壓彈摧毀烏軍據點

溫壓彈從周邊空氣中吸入氧氣，產生強大高溫爆炸以及比傳統炸藥持續更久的衝擊波。圖為俄國先前公布的宣傳照，與新聞無關。（取自俄國國防部官網）

2023/02/19 17:24

〔編譯陳成良／綜合報導〕據《俄新社》（RIA）18日報導，俄軍日前使用TOS-1A「日炙」多管火箭系統，發射2枚溫壓彈摧毀了烏軍在「盧甘斯克人民共和國」的據點。

一名俄羅斯軍人在現場告訴《俄新社》：「我們對敵人的據點作業，消耗了2枚溫壓彈。」據他介紹，彈藥消耗量不大，在執行任務期間必須保持珠寶匠人般的精確度，因為敵人陣地附近有俄羅斯傘兵陣地。

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溫壓彈（Thermobaric Bomb），又稱溫壓武器，俗稱「真空彈」。這類毀滅性的裝置通常以火箭發射或空投炸彈的形式部署，透過選擇不同的燃料——有毒金屬粉末或含有氧化劑之有機物質與炸藥共同施放。

彈藥發射後，空氣中的氧扮演助燃的角色，分散的燃料團於是成了一顆巨大火球。由於火球會在一瞬間用掉周遭所有的氧氣，溫壓彈的威力比傳統炸彈大，燃燒時間也更長。遇到溫壓彈攻擊時，幾乎沒有方法能夠自保。

據俄國公布的資料，每輛TOS-1A裝備有24發火箭彈，透過裝配溫壓彈頭，一次齊射能夠毀滅方圓4平方公里內的所有設施和人員，爆炸產生的熱浪、火龍捲能夠深入建築和防禦工事內部，將所有有機物焚燒殆盡。就算敵軍僥倖沒有被燒死，也會因為大量氧氣被燃盡最終窒息而死，爆點範圍內的敵人無異於置身於燃燒著的地獄。

溫壓武器最早由二戰時期的德國所研發。1960年代，美軍在越南、阿富汗以及蘇聯在中國、車臣都曾使用過。雖然尚未有國際法明確禁止真空彈的使用，但根據日內瓦公約「禁止使用無法區分目標的無差別攻擊武器」，以及國際人道法「禁止造成過度以及不必要的傷害」，若是使用真空彈來攻擊建築區、學校或醫院的平民，根據1899年與 1907年的海牙公約，很有可能被判觸犯戰爭罪。

俄軍用來發射溫壓彈的TOS-1A「日炙」多管火箭系統。（取自俄國國防部官網）

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