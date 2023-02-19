中國顧客怨戴Apple watch致手腕凹陷 網無語：不會調鬆緊？

中國蘋果顧客抱怨配戴Apple Watch再摘掉手腕會出現凹陷，中國網友看傻眼「不會調鬆緊？」（圖翻攝自微博）

2023/02/19 13:44

〔即時新聞／綜合報導〕近日，多位中國蘋果顧客抱怨配戴Apple watch再摘掉發現手腕凹陷，也有人稱凹陷處有疼痛感。對此，蘋果官方客服回應，其實配戴這款產品並不會對身體產生不良反應；許多網友看傻眼回應「這就跟戴戒指差不多吧」、「活久了真是什麼都見得到」、「不會調鬆緊？」

綜合中媒報導，購買手錶的中國顧客在社群平台發文，抱怨配戴Apple watch再取下來之後，發現手腕處莫名凹陷，有的人覺得凹陷處有些微疼痛感。中媒記者致電詢問蘋果官方客服，客服回應，手腕凹陷可能與手錶背面的凸起設計有關。

請繼續往下閱讀...

中媒記者又追問，配戴手錶是否會對身體產生不良影響或不良反應，客服連答2次「不會的」。重慶市急救醫療中心皮膚科副主任醫師賈瑜認為沒造成皮膚損傷就代表沒事。許多中國微博網友看傻，留言回應「就算是普通手錶戴久了也會有凹陷和膚色不均」、「這人是沒戴過手錶吧」、「建議扔了，以後看太陽辨時間」。

據微博財經博主「葉艾茂」指出，這起事件疑似是中國國產手機品牌和蘋果之間的角力其中一環，他稱「蘋果和國產機又陷入混戰，國產機發蘋果手錶問題，蘋果立馬發降價消息來對沖」。

中媒日前報導蘋果Apple Wach Series 8內建心電圖功能侵權，恐無法在美銷售。蘋果隨即宣布調降中國國內iPhone14售價，最高可降約新台幣7100元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法