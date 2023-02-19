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    土耳其強震逾4.6萬人罹難 當局宣布19日結束搜救

    土耳其強震後13天，當局宣布，搜救工作將於19日結束。（路透社）

    土耳其強震後13天，當局宣布，搜救工作將於19日結束。（路透社）

    2023/02/19 13:16

    〔即時新聞／綜合報導〕土耳其與敘利亞交界地區6日發生規模7.8強震重創當地，外媒報導，兩國罹難人數已超過4萬6千人，土耳其災難與應急管理局宣告，搜救工作當地時間19日晚間將結束。

    綜合外媒報導，土耳其遇難人數為4萬642人、敘利亞死亡人數則超過5800人，土耳其總計有34萬5000間公寓全毀，因許多人仍下落不明，預計死亡人數還會飆升。

    土耳其災難與應急管理局長尤努斯塞澤爾表示，搜救工作將在週日晚上基本結束，搜救工作集中震央附近哈塔伊省（Hatay），當局部署約有1萬3000名搜救人員，還有總計80個國家的1萬1488支國際搜救隊進駐救援。

    《半島電視台》報導，土耳其當局表示，有超過100萬災民被安置在臨時住宿中心，還有數千人選擇在住家外搭起帳篷，部分災民選擇睡在車上。土耳其許多醫護人員趕往哈塔伊省協助災民，有護士透露，在營地3天內治療了數十名腹瀉患者，包含成人也有兒童。

    針對外界憂心災區因衛生問題恐爆發傳染病，土耳其衛生部長科賈（Fahrettin Koca）表示，儘管腸道和上呼吸道感染有所增加，但尚未造成公共衛生問題。但他在重災區哈塔伊的記者會承諾，首要任務就是預防傳染病。

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