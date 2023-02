土耳其強震逾4.6萬人罹難 當局宣布19日結束搜救

2023/02/19 13:16

〔即時新聞/綜合報導〕土耳其與敘利亞交界地區6日發生規模7.8強震重創當地,外媒報導,兩國罹難人數已超過4萬6千人,土耳其災難與應急管理局宣告,搜救工作當地時間19日晚間將結束。

綜合外媒報導,土耳其遇難人數為4萬642人、敘利亞死亡人數則超過5800人,土耳其總計有34萬5000間公寓全毀,因許多人仍下落不明,預計死亡人數還會飆升。

土耳其災難與應急管理局長尤努斯塞澤爾表示,搜救工作將在週日晚上基本結束,搜救工作集中震央附近哈塔伊省(Hatay),當局部署約有1萬3000名搜救人員,還有總計80個國家的1萬1488支國際搜救隊進駐救援。

《半島電視台》報導,土耳其當局表示,有超過100萬災民被安置在臨時住宿中心,還有數千人選擇在住家外搭起帳篷,部分災民選擇睡在車上。土耳其許多醫護人員趕往哈塔伊省協助災民,有護士透露,在營地3天內治療了數十名腹瀉患者,包含成人也有兒童。

針對外界憂心災區因衛生問題恐爆發傳染病,土耳其衛生部長科賈(Fahrettin Koca)表示,儘管腸道和上呼吸道感染有所增加,但尚未造成公共衛生問題。但他在重災區哈塔伊的記者會承諾,首要任務就是預防傳染病。

