伊朗國際電視台遭受外界施壓 被迫關閉英國總部辦公室

〔即時新聞/綜合報導〕伊朗國際電視台(Iran International)日前根據警方建議無預警關閉其英國總部,隨後發聲明指出,電視台不斷被外界施壓,員工也遭受性命威脅,在不情願的狀態下做出此決定。

根據《Arab News》報導,英國大都會警察曾在此前逮捕一名30歲奧地利男子,涉嫌「為可能執行恐怖主義的組織蒐集情報」;案發後,警方在伊朗國際電視台英國總部周圍環境增設障礙和安全檢查哨站,並部署武裝員警。雖然電視台即將遷離英國,警方仍不敢大意,將維持現有制度。

針對被迫關閉遷離一事,伊朗國際電視台發聲明表示,這股施壓威脅的力量與伊朗政府有關,且有越發嚴重的態勢,在英國警方建議之下,不情願地關閉英國總部,改往美國華盛頓繼續播報新聞。

聲明補充,施壓威脅的狀況已嚴重到「無法保障電視台員工安全」,甚至波及到總部辦公室所在的Chiswick商業園區,以及其他生活在英國的人民。伊朗國際電視台總經理埃納亞特(Mahmood Enayat)表示,此事不僅針對電視台,同時也威脅廣大英國人民,「攻擊英國長期以來相當珍惜的主權和國安、言論自由」。

伊朗國際電視台雖被迫關閉英國總部,伊朗國際電視台所屬公司Volant Media向媒體證實,電視台的傳輸沒有因此中斷,現在正透過其在美國的工作室持續進行。

伊朗國際電視台於2017年成立,廣泛報導伊朗國內的反政府示威遊行,電視台員工稱,自成立以來,他們面臨一連串威脅行動,就連遠在伊朗的家人也無法倖免於難。

