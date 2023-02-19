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    伊朗國際電視台遭受外界施壓 被迫關閉英國總部辦公室

    伊朗國際電視台遭受外界施壓，在英國警方建議下關閉其在英國的總部辦公室。（圖擷取自伊朗國際電視台英文版官方臉書）

    伊朗國際電視台遭受外界施壓，在英國警方建議下關閉其在英國的總部辦公室。（圖擷取自伊朗國際電視台英文版官方臉書）

    2023/02/19 12:11

    〔即時新聞／綜合報導〕伊朗國際電視台（Iran International）日前根據警方建議無預警關閉其英國總部，隨後發聲明指出，電視台不斷被外界施壓，員工也遭受性命威脅，在不情願的狀態下做出此決定。

    根據《Arab News》報導，英國大都會警察曾在此前逮捕一名30歲奧地利男子，涉嫌「為可能執行恐怖主義的組織蒐集情報」；案發後，警方在伊朗國際電視台英國總部周圍環境增設障礙和安全檢查哨站，並部署武裝員警。雖然電視台即將遷離英國，警方仍不敢大意，將維持現有制度。

    針對被迫關閉遷離一事，伊朗國際電視台發聲明表示，這股施壓威脅的力量與伊朗政府有關，且有越發嚴重的態勢，在英國警方建議之下，不情願地關閉英國總部，改往美國華盛頓繼續播報新聞。

    聲明補充，施壓威脅的狀況已嚴重到「無法保障電視台員工安全」，甚至波及到總部辦公室所在的Chiswick商業園區，以及其他生活在英國的人民。伊朗國際電視台總經理埃納亞特（Mahmood Enayat）表示，此事不僅針對電視台，同時也威脅廣大英國人民，「攻擊英國長期以來相當珍惜的主權和國安、言論自由」。

    伊朗國際電視台雖被迫關閉英國總部，伊朗國際電視台所屬公司Volant Media向媒體證實，電視台的傳輸沒有因此中斷，現在正透過其在美國的工作室持續進行。

    伊朗國際電視台於2017年成立，廣泛報導伊朗國內的反政府示威遊行，電視台員工稱，自成立以來，他們面臨一連串威脅行動，就連遠在伊朗的家人也無法倖免於難。

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