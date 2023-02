跳舞也是罪？伊朗情侶在知名地標前跳舞 法院判10年不等刑期

2023/02/01 10:20

〔即時新聞/綜合報導〕一對伊朗情侶日前在德黑蘭知名地標自由紀念塔(Azadi Tower)跳舞被捕,以3項罪名遭法院起訴,最新消息指出,這對情侶各被判10年不等刑期,有關當局另宣布兩人禁止出境、也不能使用社交軟體。

綜合外媒報導,哈奇奇(Astiazh Haqiqi)和未婚夫阿罕瑪迪(Amir Mohammad Ahmadi)兩人在象徵「反抗政權」的自由紀念塔前跳舞,兩人錄下跳舞影片並上傳至Instagram,卻在2022年11月被警方逮補。

據悉,法院以「助長腐敗和賣淫、密謀危害國家安全、反對政權政治行動」起訴兩人,據伊朗人權新聞通訊社(HRANA)表示,兩人各被判處10年6個月刑期,判決包含禁止出境、禁止使用社交軟體。

伊朗女子阿米尼(Mahsa Amini)因違反頭巾配戴規定被警方逮補,卻在拘留期間離奇死亡,此舉在伊朗境內引爆抗議浪潮,伊朗警方也以強硬手段壓制上街抗議民眾。據了解,這對情侶跳舞的原因與阿米尼並無關聯。

For the crime of dancing, these two young Iranians have been sentenced to 10 years and 6 months in prison.#AstiyazhHaghighi 21 & #AmirMohammadAhmadi,

22 danced in the streets in support of #WomanLifeFreedom revolution in Iran.

They don’t deserve such brutality.#MahsaAmini pic.twitter.com/Bs9VxqnxFV