跳舞也是罪？伊朗情侶在知名地標前跳舞 法院判10年不等刑期

伊朗一對情侶日前在自由紀念塔前跳舞並上傳影片，兩人遭法院各判處10年不等刑期。（圖擷取自「@AlinejadMasih」推特）

2023/02/01 10:20

〔即時新聞／綜合報導〕一對伊朗情侶日前在德黑蘭知名地標自由紀念塔（Azadi Tower）跳舞被捕，以3項罪名遭法院起訴，最新消息指出，這對情侶各被判10年不等刑期，有關當局另宣布兩人禁止出境、也不能使用社交軟體。

綜合外媒報導，哈奇奇（Astiazh Haqiqi）和未婚夫阿罕瑪迪（Amir Mohammad Ahmadi）兩人在象徵「反抗政權」的自由紀念塔前跳舞，兩人錄下跳舞影片並上傳至Instagram，卻在2022年11月被警方逮補。

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據悉，法院以「助長腐敗和賣淫、密謀危害國家安全、反對政權政治行動」起訴兩人，據伊朗人權新聞通訊社（HRANA）表示，兩人各被判處10年6個月刑期，判決包含禁止出境、禁止使用社交軟體。

伊朗女子阿米尼（Mahsa Amini）因違反頭巾配戴規定被警方逮補，卻在拘留期間離奇死亡，此舉在伊朗境內引爆抗議浪潮，伊朗警方也以強硬手段壓制上街抗議民眾。據了解，這對情侶跳舞的原因與阿米尼並無關聯。

For the crime of dancing, these two young Iranians have been sentenced to 10 years and 6 months in prison.#AstiyazhHaghighi 21 & #AmirMohammadAhmadi,

22 danced in the streets in support of #WomanLifeFreedom revolution in Iran.

They don’t deserve such brutality.#MahsaAmini pic.twitter.com/Bs9VxqnxFV — Masih Alinejad ????️ （@AlinejadMasih） January 30, 2023

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