中國棄清零後多少人死於疫情？ 紐時：至少100萬

中國去年12月驟然放棄世界上最嚴格的COVID-19疫情防控措施後，外界關注究竟有多少人因而染疫死亡。紐約時報今天引用多篇論文和專家意見估計，死亡人數約在100萬至150萬之譜。（歐新社）

2023/02/16 17:14

〔中央社〕中國去年12月驟然放棄世界上最嚴格的COVID-19疫情防控措施後，外界關注究竟有多少人因而染疫死亡。紐約時報今天引用多篇論文和專家意見估計，死亡人數約在100萬至150萬之譜。

中國官方在去年12月突然放棄動態清零的防疫政策，當時媒體及網傳訊息顯示，許多知名學者死亡、火葬場不堪重負、醫院人滿為患等。

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根據中國官方嚴格的疫情死亡定義，且只統計在醫院死亡人數，截至2月9日的死亡人數為8萬3150人。

去年12月，中國官員只公布涉及呼吸衰竭的死亡人數，沒有包括死於肝、腎或心臟衰竭的感染者，直到1月中旬，政府開始發布因其他死因死亡的病例數據，但數字仍然不完整。許多民眾證實，醫院要求死者家屬不要寫上跟COVID-19相關的死因。

報導說，雖然不可能進行精確統計，但流行病學家一直在努力拼湊始於去年12月這波加速暴發疫情的未解之謎。根據4個互無關聯的學術團隊得出的估計大致相似：中國的COVID-19疫情可能已造成100萬至150萬人死亡。

按官方數字來看，中國在2020年以來疫情期間的人均死亡率在所有主要國家中最低，每10萬人只有6人死亡。

但報導說，按照學者研究，無論是較高估計的每10萬人有110人死亡還是較低估計的68人死亡，中國都超過了許多亞洲國家的官方死亡率，而這些國家從未採取過這麼激進的清零措施。

與此同時，中國的疫情死亡率排在德國、義大利、美國等國家之後，這些國家的疫情在疫苗問世之前曾加速暴發。

紐時引用的估算結果，有兩個來自已在學術期刊上發表或正接受同行評議的論文，而另外兩個分析是由流行病學家在回應詢問時提供的。

其中一項較早的估計，是基於2022年上海疫情爆發的研究，發表在2022年5月的「自然醫學雜誌」（Nature Medicine）上，該論文的結論是：結束清零政策可能會使醫療保健系統不堪重負，估計造成160萬人死亡。

該研究假設疫情在春季和夏季爆發。但是中國的疫情是在冬天爆發的。專家認為，病毒繁殖率在冬季會增加。

其次，在最近的一篇論文中，香港大學的3名科學家通過觀察其他國家先前爆發疫情期間每個年齡組的死亡人數，並根據中國的人口統計數據調整數據，還模擬了春節出行增加將如何助長病毒傳播。他們估計，到1月底，感染激增可能會導致約97萬人死亡。

第三組研究者使用的是最嚴重疫情已經過去後才公布的訊息。中國疾控中心的一份報告稱，即便中國取消了大規模核酸檢測，衛生官員仍在去年12月9日至1月23日繼續對全國各地數以十萬計的民眾進行了檢測。依照這些檢測數據，德州大學和香港大學兩名研究者推斷，在一個多月的時間裡有90%的人口被感染。

當研究者將疫情爆發時間、估算致死率和疫苗效果納入統計模型，得到的結果就是此次爆發可能導致約150萬人死亡。研究者表示，考慮到疫苗起效速度等不確定因素，死亡人數的合理估計範圍應在120萬到170萬之間。

最後一種是基於美國死亡率的計算。哥倫比亞大學流行病學家假設，中國感染者的死亡率與美國目前的情況大致持平，即0.15%。研究者指出，許多因素是相互抵消的。中國使用的疫苗不同於美國。但到疫情爆發時，中國人口較少接觸病毒，因而更易感染。按照與美國相似的死亡率，如果40%到65%的中國人口被感染（保守估計），那麼可能會有90萬到140萬人死亡。

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