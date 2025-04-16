把握明天穩定好天氣 週五鋒面接近午後雷雨機率漸增

明仍受高壓迴流影響，環境水氣仍偏少，各地維持晴時多雲天氣。（資料照）

2025/04/16 16:51

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕過去幾天受高壓迴流影響，環境水氣仍偏少，各地維持晴時多雲天氣，好天氣將維持到週四（17日），週五（18日）起鋒面接近，天氣趨於不穩定，山區午後降雨機率提升。

天氣風險公司指出，明仍受高壓迴流影響，環境水氣仍偏少，各地維持晴時多雲天氣，僅東南部偶有地形性降雨，以及午後山區零星短暫雨，不過雨勢都不明顯；天氣偏熱，各地高溫普遍落在27-31度，從事戶外活動時，請做好防曬、補充水分避免中暑，清晨或夜間低溫則約18至21度，民眾出門也別忽略溫差的影響。

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除高溫外，各地擴散條件差，空氣品質持續不理想，建議外出時配戴口罩，減少空污帶來的健康風險。

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週五起天氣型態將有所轉變了，週五至週日（20日）預測有鋒面陸續接近或掠過北台灣，且同時南風增強、水氣增多，各地氣溫將持續悶熱，天氣趨於不穩定，雖然鋒面結構偏弱，對本島不至於造成大範圍的明顯降雨，但期間有利於午後熱對流發展，中北部與東部山區有短暫陣雨或雷雨機會，並伴隨瞬間強陣風，局部平地亦有降雨機會；而南部地區受影響較小，白天大致為晴或多雲，僅午後山區偶有短暫陣雨。

下週一、二（21-22日）天氣將短暫回穩，不過週二晚間起，另一波鋒面自北而南通過，屆時各地將迎來一波較明顯且廣泛的降雨。

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