葛萊美獎合唱團遭基督院校取消演出 原因竟是團員有同性戀！

2023/02/16 19:24

〔即時新聞/綜合報導〕英國知名阿卡貝拉合唱團(A cappella,無伴奏合唱)「國王歌手」(The King's Singers)近日爆料,位於美國佛羅里達州的彭薩科拉基督教學院(Pensacola Christian College)突然取消他們的演出,原因是部分團員的性取向不符合聖經的規範。消息一出,引發輿論熱議。

「國王歌手」合唱團於1968年創立,固定組合是兩名假聲男高音、一名男高音、兩名男中音與一名男低音,因創團元老大多是英國劍橋國王學院合唱團成員,故以此為名。該合唱團每年在全球巡演125場以上,巡演範圍主要在歐洲、美國及東亞,每年也都會錄製專輯發行,曾於2009年及2019年榮獲葛萊美獎(Grammy Award)「最佳古典混合音樂專輯」和「最佳古典簡編」。

根據《BBC》 報導,本月14日,「國王歌手」透過推特發布聲明,表示他們原訂於11日在彭薩科拉基督教學院的演出遭校方臨時取消,而且是在登台前2小時才收到校方通知,令他們相當錯愕。

傻眼的是,彭薩科拉基督教學院取消其演出的理由是因為有團員為同性戀,「這是我們成立55年來首次被臨時取消演出,該學院稱『因表演者抱持與聖經相悖的生活方式,學院不能暗示或直接支持任何違反聖經的行為,聖經是我們真誠信仰的基礎』。」

「國王歌手」強調,「我們自認之前在該學院的表現並無問題,也知道學校秉持基督教『原教旨主義』。我們的信念是,音樂可以建立一種共同語言,讓不同觀點的人走到一起,希望接下來的任何對話都可能鼓勵人們產生更大的愛、接納和包容感。」

消息被披露後,彭薩科拉基督教學院遭受外界撻伐,不少演藝人員、LGBT團體、人權團體和粉絲跳出來痛斥校方無理決定。對此,校方聲稱儘管演出被取消,「國王歌手」還是有拿到全額報酬,但被外界問到為何做出此決定時,校方拒絕提供更多信息。

Sharing information here about the short-notice cancellation of our recent concert in Florida: pic.twitter.com/J8RxfN2147