葛萊美獎合唱團遭基督院校取消演出 原因竟是團員有同性戀！

曾獲葛萊美獎肯定的「國王歌手」近日遭美國基督教學校取消演出，原因為團員性取向，引爆輿論。（圖翻攝自The King's Singers推特）

2023/02/16 19:24

〔即時新聞／綜合報導〕英國知名阿卡貝拉合唱團（A cappella，無伴奏合唱）「國王歌手」（The King's Singers）近日爆料，位於美國佛羅里達州的彭薩科拉基督教學院（Pensacola Christian College）突然取消他們的演出，原因是部分團員的性取向不符合聖經的規範。消息一出，引發輿論熱議。

「國王歌手」合唱團於1968年創立，固定組合是兩名假聲男高音、一名男高音、兩名男中音與一名男低音，因創團元老大多是英國劍橋國王學院合唱團成員，故以此為名。該合唱團每年在全球巡演125場以上，巡演範圍主要在歐洲、美國及東亞，每年也都會錄製專輯發行，曾於2009年及2019年榮獲葛萊美獎（Grammy Award）「最佳古典混合音樂專輯」和「最佳古典簡編」。

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登台前2小時接校方通知 團員錯愕

根據《BBC》 報導，本月14日，「國王歌手」透過推特發布聲明，表示他們原訂於11日在彭薩科拉基督教學院的演出遭校方臨時取消，而且是在登台前2小時才收到校方通知，令他們相當錯愕。

傻眼的是，彭薩科拉基督教學院取消其演出的理由是因為有團員為同性戀，「這是我們成立55年來首次被臨時取消演出，該學院稱『因表演者抱持與聖經相悖的生活方式，學院不能暗示或直接支持任何違反聖經的行為，聖經是我們真誠信仰的基礎』。」

「國王歌手」強調，「我們自認之前在該學院的表現並無問題，也知道學校秉持基督教『原教旨主義』。我們的信念是，音樂可以建立一種共同語言，讓不同觀點的人走到一起，希望接下來的任何對話都可能鼓勵人們產生更大的愛、接納和包容感。」

校方：雖取消演出但有給全額報酬

消息被披露後，彭薩科拉基督教學院遭受外界撻伐，不少演藝人員、LGBT團體、人權團體和粉絲跳出來痛斥校方無理決定。對此，校方聲稱儘管演出被取消，「國王歌手」還是有拿到全額報酬，但被外界問到為何做出此決定時，校方拒絕提供更多信息。

Sharing information here about the short-notice cancellation of our recent concert in Florida: pic.twitter.com/J8RxfN2147 — The King's Singers （@kingssingers） February 13, 2023

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