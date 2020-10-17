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    支持同性戀違反教會宗旨...南韓牧師祝福LGBT竟遭停職2年

    韓國基督教衛理公會牧師，在酷兒節上祝福LGBT（女同、男同、雙性戀、跨性別者），結果被教會停職2年。圖為在南韓同志遊行上鬧場的反同人士。（美聯社）

    韓國基督教衛理公會牧師，在酷兒節上祝福LGBT（女同、男同、雙性戀、跨性別者），結果被教會停職2年。圖為在南韓同志遊行上鬧場的反同人士。（美聯社）

    2020/10/17 14:55

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣是亞洲第一個同婚合法的國家，不過，韓國保守派對於同性戀仍相當不友善，南韓基督教衛理公會牧師李東煥（Lee Dong-hwan，音譯），去年在酷兒節上祝福LGBT（女同、男同、雙性戀、跨性別者），如今就被教會停職2年。

    《韓國時報》報導，南韓衛理公會京畿道支部舉行的聽證會指出，參與酷兒節並做出祝福的行為，可以看作李東煥牧師認可了同性戀，然而南韓衛理公會規定，任何支持同性戀的行為均是違反教會宗旨，因此將其停職。

    李東煥牧師在得知結果後，坦言親眼目睹衛理公會和南韓教會的現實真是太可怕了，但他想要在自己所屬的教會當中尋求希望，因此還是會繼續申訴。

    由基督教自由派組成的韓國基督教教會協議會，則批評了衛理公會的裁決，因為聖經的主要理念，就是對被排斥在社會之外的人施以愛、祝福並攜手共進，李東煥牧師只不過是做了他的工作而已。

    近來，同性戀議題成為南韓基督教社群的焦點，因為韓國正義黨正大力推動反歧視法案，禁止包括性向在內的任何歧視。對於同性戀相關法案，南韓基督教保守派多年來都相當排斥，他們認為這會鼓勵同性戀。

    對此，天主教會已表態支持制定反歧視法，但也明確表示這並不代表天主教支持同性婚姻，佛教團體則在很大程度上贊同反歧視法。

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