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    卡德羅夫放話直取基輔 要澤倫斯基「自行了斷」

    卡德羅夫頻頻對俄烏戰事下指導棋。（美聯社檔案照）

    卡德羅夫頻頻對俄烏戰事下指導棋。（美聯社檔案照）

    2023/02/13 19:51

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄國總統普廷的小弟、車臣自治共和國領導人卡德羅夫上週評估，俄羅斯在烏克蘭發動的戰事將在年底前結束，他預言，屆時西方國家將「跪地求饒」。卡德羅夫13日又強調，為確保俄羅斯安全，有必要從烏克蘭奪取哈爾科夫和敖德薩，同時要派出一支主力部隊，拿下烏克蘭首都基輔！

    據俄羅斯《URA-RU》新聞網報導，卡德羅夫接受俄羅斯國家電視台《Rossiya 1》​​的「60分鐘」節目專訪時，除了再下軍事指導棋外，還建議烏克蘭總統澤倫斯基自己了斷性命，「就像希特勒在第二次世界大戰結束時所做的那樣。」

    卡德羅夫在專訪敦促俄軍拿下敖德薩和哈爾科夫，並聲稱，只要最高統帥一聲令下，俄軍就可以直取基輔。

    他說，「我們有一支主力部隊可以拿下基輔，只待最高統帥下達命令，我們的國防部、國民警衛隊、警察等部門每個人都準備好這樣做，一切交由總統決定。」

    卡德羅夫不只一次對俄烏戰爭下指導棋，早在去年4月，他眼見俄軍在戰場上表現不如預期，便大膽提議對烏克蘭實施戰術核武攻擊，還說他可代替普廷，對烏克蘭的某些地點進行戰術核打擊。

    他最近又大膽預言，稱俄羅斯絕對不會戰敗，若按下核武按鈕，俄羅斯人會上天堂，而其他人只能下地獄。卡德羅夫還針對「解決」烏克蘭之後，是否該對波蘭「去軍事化」與「去納粹化」，徵詢大家意見，還說他不否認自己有此意圖。

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