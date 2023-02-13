美國MALE MQ-9A死神無人機 已交付波蘭

已經噴塗上波蘭國籍識別符號的MQ-9A無人機 。（取自波蘭國防部官網）

2023/02/13 16:55

〔記者陳成良／台北報導〕波蘭國防部長布拉查克（Mariusz Blaszczak）12日宣布，波蘭向美國軍用無人機製造商通用原子（General Atomics）租用的一套「中海拔、長時程」（MALE）型MQ-9A「死神」（Reaper）無人機，已經交付給波蘭。

布拉查克在推特宣布這項消息，他表示，MQ-9A「將在空軍服役，特別是在我們的東部邊界進行偵察。」

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早在2022年3月中旬，即俄羅斯全面入侵烏克蘭的幾週後，波蘭就決定購買美國偵察和攻擊型無人機MQ-9B ，以加強自身能力。但後來傳出MQ-9B交付時程延宕，波蘭決定不想等太久，決定先租MQ-9A來用。

去年10月，波蘭國防部武器局與通用原子簽訂協議，租用一套其研製的MQ-9A無人偵察機系統，該協議旨在提高波蘭軍隊在無人偵察系統上獲取情報的能力，合約價值凈額為7060萬美元（約新台幣21.3億元），包含若干架無人機平台，該服務將持續到波蘭武裝部隊引入MQ-9B無人機系統為止。

此外，波蘭將通過MQ-9A無人機系統的光電傳感器和雷達獲取圖像和電子信號方面的偵察數據。

MQ-9「死神」是通用原子為美國空軍所開發的無人機，也是世上第一種專為長時間進行高空偵察任務而設計的武裝無人機，最大飛行半徑為1850公里，飛行高度1萬5千公尺，最多可攜帶1.7噸的各式武裝，包括地獄火飛彈、遙攻炸彈、火箭彈等對地武裝，目前主要使用者就是美國空軍。

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