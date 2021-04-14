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    軍情動態》搞錯「死神」操縱桿墜毀 美軍65秒狂噴1.7億

    墜毀的MQ-9A「死神」（Reaper）無人機，是因駕駛員將狀況桿手柄和襟翼桿搞錯，誤把前者向後拉，導致飛機順槳，失去動力後墜毀。（歐新社）

    墜毀的MQ-9A「死神」（Reaper）無人機，是因駕駛員將狀況桿手柄和襟翼桿搞錯，誤把前者向後拉，導致飛機順槳，失去動力後墜毀。（歐新社）

    2021/04/14 13:00

    〔即時新聞／綜合報導〕差一點差很多！美國空軍近日公佈事故調查報告，指出1位具有上百小時飛行時間的無人機駕駛，去年6月因錯拉操縱桿，造成在短短65秒內，一台MQ-9A「死神」（Reaper）無人機在跑道墜毀，損失粗估超過600萬美元（約新台幣1.71億）。

    根據《Military.com》報導，美國空軍近日由中校普瑞查德（Brian E. Prichard）發布調查報告，一架隸屬於紐約空中國民兵第174攻擊聯隊中的第108攻擊中隊的MQ-9A死神無人機，於去年6月25日自漢考克機場空軍國民兵基地起飛，順利爬升到1.8萬英尺（約5486公尺）的高度巡航。

    報導指出，MQ-9A爬升至規定的高度後，第1位飛行員將無人機的操控權轉交給另位駕駛，未料接手者不知是太緊張還是不熟悉性能，竟在控制襟翼時，誤把本應向前推來減少阻力的狀況桿手柄（Condition Lever）向後拉，導致無人機直接切斷燃油供應和順槳（feathering），最後因熄火而墜毀在基地跑道上。

    報導提到，雖2位MQ-9A飛行員都具有合格證照，且有超過數百小時的飛行時數，值勤前也有獲得充足的休息，但因狀況桿手柄和襟翼桿（Flap Lever）十分相似，兩者相距僅1英吋（約2.54公分），起飛時飛行員得緊盯抬頭顯示器，才會導致意外。

    美國空軍漢考克機場空軍國民兵基地，去年6月發生一起無人機墜毀跑道事件。（圖翻攝自GoogleMaps）

    美國空軍漢考克機場空軍國民兵基地，去年6月發生一起無人機墜毀跑道事件。（圖翻攝自GoogleMaps）

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