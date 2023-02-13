土國高速公路震毀崩塌出現「巨大裂縫」 30秒空拍畫面曝光

社群平台近日傳出1段無人機拍攝土耳其卡赫拉曼馬拉什省（Kahramanmaraş）一條高速公路被震毀的影像。（圖擷取自「@sabah」推特、本報合成）

2023/02/13 14:49

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其南部與敘利亞北部交界處當地時間6日發生芮氏規模7.8強震，造成超過3萬人死亡。社群平台近日傳出一段無人機拍攝土耳其卡赫拉曼馬拉什省（Kahramanmaraş）一條高速公路被震毀的空拍影片，路面被震碎形成巨大裂縫，場景驚人。

綜合外媒報導，社群平台近日公開1段土耳其地震後的空拍影片，一條經過城市阿德亞曼（Adıyaman）、勒烏爾法省（Sanliurfa）以及加濟安泰普（Gaziantep）的高速公路，通往科塞利村（Köseli）的路段遭震毀，畫面慘不忍睹。

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公開畫面可見，高速公路一塊塊碎片相互交錯，部分突起、部分塌陷，兩旁邊坡也被震出巨大裂縫，周圍綠地也因為瓦礫外露呈現黃褐色泥土。

影像曝光後，這段影片迄今超過42萬人觀看與留言，有網友說「願上帝保佑你」，也有網友痛批「倒塌建築物的建商被抓了，那麼建造這些道路的人呢？這不應該被忽視」、「這是不正確建設所導致的結果」。

《CNN》報導，據土耳其與敘利亞官方統計，這起地震造成約3.4萬人死亡、數萬人受傷。根據聯合國難民署初步數據顯示，敘利亞可能有約530萬人受到地震影響，並需要避難所，該機構仍持續向弱勢族群分發物資。

YOL YERLE BİR OLDU



Adıyaman-Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun üzerinden geçen Köşeli köyünün yolunun yerle bir olması ve oluşan devasa çatlaklar depremin büyüklüğünü bir kez daha gösterdi. pic.twitter.com/BLu2ADfTLE — Sabah （@sabah） February 12, 2023

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