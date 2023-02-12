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    新兇器！ 烏武裝部隊總司令證實俄動用「無人自殺快艇」

    近日傳出俄羅斯疑似使用自殺式小艇（紅圈者）執行任務，炸毀南部城市敖德薩一座跨海大橋。（本報合成，圖擷取自推特）

    近日傳出俄羅斯疑似使用自殺式小艇（紅圈者）執行任務，炸毀南部城市敖德薩一座跨海大橋。（本報合成，圖擷取自推特）

    2023/02/12 15:44

    〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內（Valerii Zaluzhnyi）11日證實，俄羅斯已開始動用「無人自殺快艇」襲擊烏克蘭的目標。

    扎盧日內在Telegram頻道中透露這項消息，並表示他與美國參謀首長聯席會議主席密利上將（Mark Milley）在電話交談中，提到了俄軍在海上構成的這種新威脅。扎盧日內說︰「我對俄羅斯使用海上無人艇機表示擔憂，這對黑海的民用航運構成威脅。」

    此前，美國網媒《The Drive》軍武專欄「戰區」（The War Zone）10日報導，社群媒體上流傳一段影片，內容顯示一艘疑似屬於俄羅斯的無人小艇襲擊烏克蘭城市敖德薩（Odessa）以南一座橋梁。影片可見一艘小船經過橋下後發生大爆炸，但橋梁受損情況不得而知。

    去年10月底，克里米亞塞凡堡（Sevastopol）的俄羅斯海軍黑海艦隊基地傳出疑似遭烏軍研製的「無人自殺快艇」攻擊，幾艘黑海艦隊的軍艦受損，港口設備也遭到波及。

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