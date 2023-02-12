美墨邊境被捕中國偷渡客激增逾7倍 美提防中國間諜藉機滲透

去年第4季，美國在美墨邊境逮捕的中國偷渡客，與2021年同期相比暴增逾700%。圖為2月初德州警方在美墨邊境所逮捕的3名中國女係偷渡客。（翻攝自福斯新聞）

2023/02/12 15:16

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據福斯新聞2月9日報導，去年第4季，美國在美墨邊境逮捕的中國偷渡客，與2021年同期相比暴增逾700%。不過，知名美中關係專家、美籍華裔律師章家敦警告，雖然很多中國民眾是因為「絕望」而逃離中國，但中共可能藉此偷運其代理人進入美國。

美國海關和邊境保護局（CBP）提供的數據顯示，去年第4季該機構逮捕了1862名試圖穿越美墨邊境的中國偷渡客，與2021年第4季的229名相比暴增逾700%，光去年12月就逮捕了931人。

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德州警方2月2日逮捕了3名非法入境的中國女性偷渡客，她們是在每人向人口走私販各支付3.5萬美元（105萬台幣）後才被帶入美國，事件引起不少關注。

美國國土安全部的消息人士表示，中國偷渡客通常會被加快遣返，除非他們確實擔心返回中國後會受到迫害。一些尋求庇護的中國偷渡客會在自己做擔保後被釋放到美國，並收到出庭參加移民聽證會的通知。

章家敦2月11日接受福斯新聞訪問表示，中國社會存在著深深的悲觀情緒，這促使人們離開這個國家，「他們很絕望」。

章家敦指出，中國實施將近3年的清零政策，包括嚴格的封鎖、大規模檢測、隔離和接觸者追踪，是促使中國公民到其他地方避難的最初因素，中國經濟萎縮和房價暴跌也導致人們離開，這個國家只有一種不安感，因此，來自中國的難民潮不會減少。

章家敦表示，幾乎所有通過巴拿馬達連峽谷來到美國南部邊境的中國人，都是不想在中國生活的人，但「我們必須假設，中共正在透過走私他們的代理人來利用這種情況」。

1名消息人士先前對福斯新聞表示，在越過美國邊境的中國人激增的情況下，美國國土安全部正在密切監視潛在的中國間諜和其他國安威脅。

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