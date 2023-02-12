影片曝光！南非知名饒舌歌手AKA街頭遭槍殺

南非知名饒舌歌手福布斯（Kiernan Forbes，又名AKA）在當地時間10日於德班（Durban）市一家餐廳前遭槍擊身亡。（法新社）

2023/02/12 11:07

〔即時新聞／綜合報導〕南非知名饒舌歌手福布斯（Kiernan Forbes，又名AKA）經其父母證實在當地時間10日晚間22點於德班（Durban）市一家餐廳前遭槍擊身亡，警方不排除為謀殺案，槍手仍在追捕中，犯案動機仍不明。

綜合外媒報導，35歲AKA在國際饒舌界頗具知名度，多次獲得美國黑人娛樂電視 （BET） 獎和 MTV 歐洲音樂獎提名。《推特》瘋傳影片顯示，AKA在10日晚間還在社群平台PO宣傳新專輯，沒想到卻在幾小時後遭遇此劫。

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南非警方發言人羅伯特（Colonel Robert Netshiunda）表示，AKA 10日與摯友貝利（Tebello Tibz Motsoane）在準備去開車路上遭搶手近距離射殺，此案不排除為蓄意殺人，槍手仍在逃中，犯案動機不明。

《推特》瘋傳影片顯示，AKA與友人在街道上疑似相互擁抱道別，突然一名槍手持槍靠近開槍，兩人就中彈躺臥在街道上。

德班市市長考恩達（Mxolisi Kaunda）指出，AKA死訊令人遺憾，他當日受邀在某夜店演出，就在最受歡迎的夜店街遇害，整起事件讓他們多年苦心打造的夜生活景點形象備受影響。

議會藝術和文化委員會主席杜蘭婉 （ Beauty Dlulane）大聲疾呼，當局應該留意似乎以表演藝人、DJ為殺戮報復目標的新型禍害。去年11月DJ與保鏢遭槍殺、2007年也發生雷鬼樂手Lucky Dube在接送孩子中身亡。

南非槍枝暴力嚴重，該國為全世界謀殺率最高國家之一，多數人為了保護自身安全都擁有槍枝許可證，該國致力於減少槍枝暴力組織Gun Free South Africa估計，該國每天有30人死於槍下。

One of South Africa's leading rappers, popularly known as AKA, has been shot dead outside a restaurant in the coastal city of Durban.



Kiernan Forbes was killed along with his close friend, the chef and entrepreneur Tebello 'Tibz' Motsoane. pic.twitter.com/7JNZNVLpNi — MassiVeMaC （@SchengenStory） February 12, 2023

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