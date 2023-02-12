為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    震災後當地治安問題浮現 德國2搜救團體暫停救援

    由於土耳其災區治安惡化，德國兩救援團體因安全與治安問題暫停救援。圖為德國搜救隊。（路透）

    由於土耳其災區治安惡化，德國兩救援團體因安全與治安問題暫停救援。圖為德國搜救隊。（路透）

    2023/02/12 07:34

    〔即時新聞／綜合報導〕土耳其6日發生規模7.8強震後至今已6天，災區治安不斷惡化，甚至開始有許多人趁亂打劫。德國國際搜救隊（ISAR）與德國聯邦技術救濟局（THW）11日表示，由於當地安全問題，兩組織將暫停救援行動，直到土耳其內政部災害與應變管理署（AFAD）認為當地狀況安全，他們才會繼續救援。

    綜合外媒報導，德國國際搜救隊營運經理拜爾（Steven Bayer）提到，安全問題在重大災害時很常見，人們的希望越來越渺茫，而這樣的希望也可能轉變為憤怒，另外還有個原因是食物和水都快用完，人們開始外出尋找食物與飲用水。

    拜爾指出，德國國際搜救隊將與德國聯邦技術救濟局留在聯合營地，直到土耳其內政部災害與應變管理署認為當地狀況安全，德國國際搜救隊將與德國聯邦技術救濟局就會恢復救援，但周邊有任何倖存者跡象，兩組織還是會立即準備提供協助。德國聯邦技術救濟局則提到，關於不同團體之間發生衝突的消息越來越多，甚至還有槍擊事件傳出。

    除了德國救援團體暫停救援，奧地利軍隊救災單位也在11日因為安全問題暫停救援，目前正與其他國際組織在一處基地等待後續指示。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    土敘87萬人急需糧食 敘國530萬人流離失所
    2023/02/12 05:30

    土敘87萬人急需糧食 敘國530萬人流離失所
    強震後樓房倒塌 土耳其查辦究責逮捕承包商等12人
    2023/02/12 00:23

    強震後樓房倒塌 土耳其查辦究責逮捕承包商等12人
    土耳其災區傳發生衝突 奧地利士兵暫緩搜救行動
    2023/02/11 21:09

    土耳其災區傳發生衝突 奧地利士兵暫緩搜救行動
    土耳其搜救任務結束 林右昌：台灣搜救隊準備返國
    2023/02/11 21:03

    土耳其搜救任務結束 林右昌：台灣搜救隊準備返國
    好消息！3嬰童被埋128小時獲救 土耳其災區再寫生命奇蹟
    2023/02/11 19:53

    好消息！3嬰童被埋128小時獲救 土耳其災區再寫生命奇蹟
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播