震災後當地治安問題浮現 德國2搜救團體暫停救援

由於土耳其災區治安惡化，德國兩救援團體因安全與治安問題暫停救援。圖為德國搜救隊。（路透）

2023/02/12 07:34

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其6日發生規模7.8強震後至今已6天，災區治安不斷惡化，甚至開始有許多人趁亂打劫。德國國際搜救隊（ISAR）與德國聯邦技術救濟局（THW）11日表示，由於當地安全問題，兩組織將暫停救援行動，直到土耳其內政部災害與應變管理署（AFAD）認為當地狀況安全，他們才會繼續救援。

綜合外媒報導，德國國際搜救隊營運經理拜爾（Steven Bayer）提到，安全問題在重大災害時很常見，人們的希望越來越渺茫，而這樣的希望也可能轉變為憤怒，另外還有個原因是食物和水都快用完，人們開始外出尋找食物與飲用水。

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拜爾指出，德國國際搜救隊將與德國聯邦技術救濟局留在聯合營地，直到土耳其內政部災害與應變管理署認為當地狀況安全，德國國際搜救隊將與德國聯邦技術救濟局就會恢復救援，但周邊有任何倖存者跡象，兩組織還是會立即準備提供協助。德國聯邦技術救濟局則提到，關於不同團體之間發生衝突的消息越來越多，甚至還有槍擊事件傳出。

除了德國救援團體暫停救援，奧地利軍隊救災單位也在11日因為安全問題暫停救援，目前正與其他國際組織在一處基地等待後續指示。

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