祕魯政治局勢動盪、土石流死亡人數攀升 現任總統陷困境

祕魯總統博魯阿爾特深陷政治動盪危機，祕魯南部土石流災情的死亡人數也還在攀升。（美聯社）

2023/02/11 09:52

〔即時新聞／綜合報導〕秘魯抗爭行動至今已快2個月，仍未見停止跡象。秘魯現任總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）呼籲進行跨黨派對話，幫助秘魯度過極為脆弱的民主政治危機。此外，秘魯南部日前發生土石流，造成至少17人死亡，國內政治情勢動盪和自然災害都讓秘魯國內十分不平靜。

根據《法新社》報導，秘魯前總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）於去年12月試圖解散國會被罷黜彈劾入獄，時任副總統的博魯阿爾特隨即就任總統，引來卡斯蒂約支持者不滿，紛紛走上街頭抗議，要求博魯阿爾特下台，舉行新的總統大選。

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面對抗議民眾訴求，總統博魯阿爾特堅稱她不會辭職，同時表明不會召開制憲會議。在這之前，她曾呼籲國會提前舉行選舉，以平息動亂，但提案遭國會否決。

秘魯各地的示威行動造成警民暴力衝突，近50人因此受傷，另有18人在抗爭地點被殺；秘魯國家警察也在推特上表示，約有25名警察在衝突中受傷。博魯阿爾特10日呼籲，秘魯政黨應進行跨黨派對話，度過秘魯當前的政治危機。她稱，近2個月以來的抗爭行動使秘魯成為「脆弱的民主國家」。

就在博魯阿爾特對外呼籲跨黨派溝通的當天，秘魯當局表示，南部土石流死亡人數攀升至17人，其中包含3名年齡從1歲到10歲不等的兒童；此外，還有27人受傷、20人失蹤。據悉，秘魯卡馬納省的房屋、道路、學校和醫療中心皆因土石流被摧毀。秘魯現正經歷民主政治危機，南部土石流災情也尚未止息，可說是一點都不平靜。

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