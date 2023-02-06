掃描3.19億年前魚化石頭骨 科學家發現脊椎動物完整大腦

生活在3.19億年前的輻鰭魚 「Coccocephalus wildi」大腦構造示意圖。（圖擷取自推特@marciolcastro）

2023/02/06 16:41

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）報導，近日科學家透過掃描一條3.19億年前的魚化石頭骨，發現了最古老的脊椎動物完整大腦，為了解硬骨魚的早期進化提供了新的思路。

據報導，一篇發表在《自然》（Nature）期刊上的研究稱，該化石於1個多世紀前在英國一煤礦中被發現，屬於一種已滅絕的輻鰭魚（ray-finned fish），學名 Coccocephalus wildi。

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該化石是該魚種唯一已知的標本，因此美國密西根大學合英國國伯明翰大學的科學家，使用電腦斷層掃描（CT－）掃描的非破壞性成像技術，觀察其頭骨內部並檢查其內部結構身體結構。最初的目的是獲得內部解剖細節，以提供有關進化關係的見解。

然而透過CT圖像，科學家們在這一化石中意外發現了屬於脊椎動物大腦的幾個特徵：它是雙側對稱的，包含類似於心室的中空空間，並且具有類似於顱神經的延伸細絲。

研究人員稱，與堅硬的骨骼和牙齒不同，科學家們很少能在脊椎動物化石中找到保存下來的腦組織。接下來，科學家們還將進一步研究，大腦這類微妙特徵是如何保存數億年。

對這條魚的頭骨化石進行 CT 掃描後發現，裡面有一個保存完好的大腦。（圖擷取自密西根大學新聞網）

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