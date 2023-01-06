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    距今已2.44億年 中國雲南發現新種「奇異羅平龍」

    中國雲南羅平發現「奇異羅平龍」，為一種新的腫肋龍科爬行動物，代表多指節型鰭龍類最早出現的化石記錄。（圖截取自中國中科院古脊椎所）

    中國雲南羅平發現「奇異羅平龍」，為一種新的腫肋龍科爬行動物，代表多指節型鰭龍類最早出現的化石記錄。（圖截取自中國中科院古脊椎所）

    2023/01/06 16:03

    〔即時新聞／綜合報導〕中國史前生物出現新的研究進展，中國中科院古脊椎動物與古人類研究所人員今（6日）宣布在雲南省羅平縣中三疊世海相地層（2.44億年前），發現一種新的腫肋龍科爬行動物，代表多指節型鰭龍類最早出現的化石紀錄，為「奇異羅平龍」，其相關報告將發表至國際學術期刊《科學報告》（Scientific Reports）。

    據中媒報導，在三疊紀時期，羅平處於淺海環境，在該地區發現的中三疊世化石庫稱為「羅平生物群」。研究團隊運用電腦斷層掃描技術探究出「奇異羅平龍」的頭骨頂面、圍眶骨及薦肋等解剖學特徵，另外透過分析食性差別，發現身體部位的變化及狀態。

    論文通訊作者尚慶華說明，奇異羅平龍體型像水生蜥蜴，為一種原始的鰭龍類，歸入腫肋龍科。而羅平龍的吻端超過頭長的一半，尖嘴長吻可能是因追捕獵物而進化。

    論文的第一作者徐光輝則表示，奇異羅平龍前肢第三指上具有5節指節骨，有利於增加牠槳狀肢的柔韌性，以應對轉向時腳蹼承受的流體動力。此多指節現象在腫肋龍類尚屬首次發現，也代表迄今已知最古老的多指節型鰭龍類化石紀錄。

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