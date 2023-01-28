印度發現泰坦龍巢穴 250顆化石蛋揭白堊紀恐龍秘密

過去專家推測還原後的泰坦龍圖像。（法新社）

2023/01/28 16:23

〔即時新聞／綜合報導〕印度中部訥爾默達流域（Narmada Valley），日前發現92個泰坦龍（Titanosaurs）的築巢地點，泰坦龍是目前已知恐龍中，體型最大的一種。研究人員在訥爾默達發現了多達250多個化石蛋，據分析，這些化石來自白堊紀晚期，揭示了泰坦龍與現代鱷魚相同，會將龍蛋埋在淺坑，並且與鳥類有相似的生殖系統。

根據印度快遞指出，研究人員在印度中部訥爾默達流域，發現了92處泰坦龍的築巢地點，以及250多個泰坦龍蛋的化石，而泰坦龍是目前已知恐龍中，體型最大的。科學家透過這些蛋揭示了泰坦龍過去的生活細節，分析結果顯示，化石來自白堊紀晚期。

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科學家表示，200多顆蛋中包含了6種不同的泰坦龍，更新了過去從骨骼遺骸分析的生物多樣性。該研究主要人員達西曼（Harsha Dhiman）透露，研究區域是泰坦龍孵化場，整個巢穴保存完整，提供科學家對泰坦龍過去生活條件以及繁殖策略有了新的見解。

從佈局來看，泰坦龍會將蛋埋在淺坑，與現代鱷魚相同。另外，化石蛋裡包含了「蛋中蛋」，科學家認為這代表泰坦龍與現代鳥類有著類似的生殖系統，甚至可能會按順序產卵。而巢穴的空間，不足以讓成年恐龍自在活動，推測成年泰坦龍產卵後會留下幼崽，另謀生路。

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