金正恩還錢來！美國駭客奪回大量遭北韓竊取加密貨幣

美國去年透過「白帽駭客」等手段，奪回了逾半數北韓竊取的加密貨幣。圖為朝中社所發布，金正恩視察軍隊的情形。（法新社）

2023/02/06 15:12

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓《東亞日報》4日報導，美國去年集中追蹤和調查了與北韓有關的駭客組織，奪回了逾半數北韓透過駭客等手段竊取的加密貨幣，總金額超過1兆韓元（約新台幣240億元）。

據悉，美國拜登政府在與北韓有關的駭客組織中，認定「拉撒路」（Lazarus）為其核心，並把10多個駭客組織列為重點監視和制裁對象。「拉撒路」使用了許多手段進行網攻，其中之一段是利用韓語文字處理程序「Hangul」的安全漏洞。

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據多名消息人士告訴《東亞日報》，美國透過凍結與北韓駭客有關的加密貨幣交易所錢包（帳戶）資金的方式，取回了相當多資金。據悉，每當北韓駭客組織發動大規模攻擊時，美國就會追蹤相關錢包，並制定「黑名單」。

拜登政府還對專門洗錢的「混幣器」（Mixer）企業，進行高強度制裁，凍結它們在美國國內的資產，禁止交易。

此外，美國政府還利用「白帽駭客」（white hat hacker），逆向成功入侵北韓相關駭客的虛擬貨幣交易所錢包，奪回加密貨幣。「白帽駭客」是指道德駭客或電腦保安專家，專門從事滲透測試及其他測試方法，確保資訊系統安全。

報導稱，另一名消息靈通人士表示，包括聯邦調查局（FBI）和國務院等在內，拜登政府從泛政府層面開始因應北韓網路犯罪。據悉，包括「拉撒路」在內的10多個駭客組織被列入主要監視名單。據推測，與北韓人民軍總參謀部偵察總局有關聯的「拉撒路」，是美國和聯合國的共同制裁對象。

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