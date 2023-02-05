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    東協外長聲明再度關切台海 盼緩和緊張、促和平對話

    東協（ASEAN）外長會議4日結束，會後聯合聲明再次關切台海情勢。（取自印尼外交部官網）

    東協（ASEAN）外長會議4日結束，會後聯合聲明再次關切台海情勢。（取自印尼外交部官網）

    2023/02/05 09:54

    〔記者呂伊萱／台北報導〕東協（ASEAN）外長會議4日結束，會後發表聯合聲明，其中再次提及台海情勢。東協外長關切兩岸近期發展可能影響區域穩定，東協將扮演建設性角色，促進各方和平對話。

    東協外長會議去年8月召開時，正逢中國舉行大規模圍台軍演。東協外長在主席國柬埔寨敦促各方緩和台灣緊張局勢後，罕見發表聲明警告，軍演增加在國際和區域的不穩定，恐將導致誤判、危險對抗、公開衝突和不可預期的後果。

    此次第32屆東協外長會議（ASEAN Foreign Ministers'Retreat）於2月3日至4日在印尼雅加達召開，東協各國外長會後發表53點聯合聲明，聲明中再度對台海情勢表達東協關切立場。

    聲明指出，東協各國對台海情勢近期發展可能影響區域穩定，導致誤判情勢，引發嚴重及公開衝突，且造成難以預測的後果，持續表達關切，並表示東協已準備好扮演建設性角色，透過東協主導機制防止衝突升高，促進各方和平對話，以守護區域和平、穩定及發展。（We discussed the cross-strait developments in which ASEAN remained concerned with its implications on regional stability which could lead to miscalculation, serious confrontation, open conflicts, and unpredictable consequences. ASEAN stands ready to play a constructive role in facilitating peaceful dialogue between all parties, including through utilizing ASEAN-led mechanisms to de-escalate tension, to safeguard peace, security and development in the area adjacent to our region.）

    外交部今天發布新聞稿，對此表示歡迎與肯定。外交部呼籲東協各國，持續聲援民主台灣及關切台海和平穩定；並強調台灣願在新南向政策既有良好基礎上，持續深化與東協各國的合作關係，共同守護以規則為基礎的國際秩序，促進印太區域和平、穩定與繁榮。

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