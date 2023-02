東協外長聲明再度關切台海 盼緩和緊張、促和平對話

東協(ASEAN)外長會議4日結束,會後聯合聲明再次關切台海情勢。(取自印尼外交部官網)

2023/02/05 09:54

〔記者呂伊萱/台北報導〕東協(ASEAN)外長會議4日結束,會後發表聯合聲明,其中再次提及台海情勢。東協外長關切兩岸近期發展可能影響區域穩定,東協將扮演建設性角色,促進各方和平對話。

東協外長會議去年8月召開時,正逢中國舉行大規模圍台軍演。東協外長在主席國柬埔寨敦促各方緩和台灣緊張局勢後,罕見發表聲明警告,軍演增加在國際和區域的不穩定,恐將導致誤判、危險對抗、公開衝突和不可預期的後果。

此次第32屆東協外長會議(ASEAN Foreign Ministers'Retreat)於2月3日至4日在印尼雅加達召開,東協各國外長會後發表53點聯合聲明,聲明中再度對台海情勢表達東協關切立場。

聲明指出,東協各國對台海情勢近期發展可能影響區域穩定,導致誤判情勢,引發嚴重及公開衝突,且造成難以預測的後果,持續表達關切,並表示東協已準備好扮演建設性角色,透過東協主導機制防止衝突升高,促進各方和平對話,以守護區域和平、穩定及發展。(We discussed the cross-strait developments in which ASEAN remained concerned with its implications on regional stability which could lead to miscalculation, serious confrontation, open conflicts, and unpredictable consequences. ASEAN stands ready to play a constructive role in facilitating peaceful dialogue between all parties, including through utilizing ASEAN-led mechanisms to de-escalate tension, to safeguard peace, security and development in the area adjacent to our region.)

外交部今天發布新聞稿,對此表示歡迎與肯定。外交部呼籲東協各國,持續聲援民主台灣及關切台海和平穩定;並強調台灣願在新南向政策既有良好基礎上,持續深化與東協各國的合作關係,共同守護以規則為基礎的國際秩序,促進印太區域和平、穩定與繁榮。

