秘書官發言歧視同志 日相斥「令人憤慨」

日本首相岸田文雄（圖左）痛斥，荒井勝喜（圖右）的言論令人憤慨，並表示考慮解除他的職位。（美聯社）

2023/02/04 16:03

〔即時新聞／綜合報導〕日本首相祕書官荒井勝喜昨晚受訪談及同性婚姻稱，「不想住在同性伴侶旁邊，如果日本允許同性婚姻合法化的話，就會有人離開日本」，對此首相岸田文雄今痛斥，荒井勝喜的言論令人憤慨，並表示考慮解除他的職位。

綜合外媒報導，荒井勝喜昨（3日）晚間受訪談及對同性婚姻看法表示，「看了討厭，如果住在同性伴侶隔壁的話也討厭。雖然尊重人權與價值觀，但假使日本允許同性婚姻法制化的話，將會有人選擇離開日本」，同晚深夜荒井以發言不當為由收回該發言並致歉。

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面對荒井勝喜的同婚發言爭議，岸田文雄今日稍早回應，岸田政府目標為創造一個可永續發展且具多元包容性的社會，但荒井勝喜的言論卻不符合現在政府方針，他的言論令人憤慨。岸田文雄補充：「我們別無選擇，只能被迫採取行動」。

記者接著詢問是否解除荒井秘書官一職，岸田回應「我們將盡快考量具體應對措施」，並表示有意解除荒井勝喜職位。

據《朝日新聞》報導指出，荒井勝喜曾任經濟產業省總審議官及商務情報政策局長等職務，他於2021年10月岸田就職時被任命為首相秘書官，工作包括公關宣傳、撰寫演講稿和與媒體溝通聯繫等，也是首相發言人。

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