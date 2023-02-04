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    為何反問中網友是否評論中國政府 德駐中使館解釋原因

    日前德國駐中國大使館罕見在官方微博上刪除不友善評論，並反嗆中國網民：「這些關於德國的不友好評論，您是否也可以用來評論中國政府？」（路透）

    日前德國駐中國大使館罕見在官方微博上刪除不友善評論，並反嗆中國網民：「這些關於德國的不友好評論，您是否也可以用來評論中國政府？」（路透）

    2023/02/04 10:01

    〔即時新聞／綜合報導〕日前德國駐中國大使館罕見在官方微博上刪除不友善評論，並反嗆中國網民：「這些關於德國的不友好評論，您是否也可以用來評論中國政府？」對此德國駐中大使館新聞部主任Jochen Neumeyer出面說明事件原由。

    《德國之聲》報導，之所以刪除部分不友善評論，重點在於其違反德國法律，Neumeyer說，使館對於負面和不客觀的評論其實已經習以為常，並尊重每個人的言論自由，然而根據德國法律，言論自由是存在邊界的，任何否認、淡化或者為大屠殺辯論的言論都屬違法。

    報導指出，自1949年聯邦德國成立後，便立法禁止透過文字、標誌等方式宣傳納粹，1998年修訂的德國刑法典也規定，用於傳播而製作、儲存、進出口以及公開使用德國憲法認定的違憲政黨或組織標誌，可處3年以下有期徒刑或罰款，另外因種族、膚色或性取向而貶低他人，還有上述大屠殺相關言論，也都屬於違法。

    Neumeyer指出，自去年夏天以來，使館兩次刪除評論，都是因為評論者讚揚大屠殺，至於為何反問中國網民：「這些關於德國的不友好評論，您是否也可以用來評論中國政府？」Neumeyer說，使館是想要表明，他們可以容忍批評，而網民可以自己思考，這在中國是否也是如此，但沒想到會引起這麼大的迴響。

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