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    號稱中國十佳動物園之一 上海動物園幼虎受驚溺斃泡水23天才被撈起

    中國1日有一段影片流傳，指上海動物園隔離水池有一隻幼虎浮屍，經查事件屬實，且這隻幼虎溺斃是23天前的事情，直到1日輿論曝光，這隻幼虎遺體才被打撈上岸。（翻攝微博）

    中國1日有一段影片流傳，指上海動物園隔離水池有一隻幼虎浮屍，經查事件屬實，且這隻幼虎溺斃是23天前的事情，直到1日輿論曝光，這隻幼虎遺體才被打撈上岸。（翻攝微博）

    2023/02/03 15:31

    〔即時新聞／綜合報導〕中國1日有一段影片流傳，指上海動物園隔離水池有一隻幼虎浮屍，經查事件屬實，且這隻幼虎溺斃是23天前的事情，直到1日輿論曝光，這隻幼虎遺體才被打撈上岸，至於幼虎為何溺斃？上海動物園辯稱因為遊客太多嚇到小老虎。

    綜合中媒報導，一名中國網友在1日上傳短片，曝光上海動物園隔離池裡出現一具幼虎浮屍，引發中國輿論關注。該園在當日將幼虎遺體打撈上岸，2日發布聲明回應大眾此事屬實，指這隻幼虎在1月9日上午與母虎、3隻幼虎被放到外場活動，當日下午3時，有3隻幼虎「因外界人員及環境等因素干擾」出現緊迫反應，相繼跳進隔離水池中。

    上海動物園聲稱工作人員立刻將母虎隔離，下水打撈幼虎，但因為隔離水池又大又深，淤泥又厚，所以有一隻幼虎沒有打撈到，遺體在2月1日才浮出水面，園方就將其打撈上岸。

    時隔23天，上海動物園中間到底是否有持續打撈？對圈養場地是否已經進行改善？所謂「外界人員及環境等因素干擾」具體又是什麼狀況？該園聲明隻字未提，僅空泛官腔聲稱心痛遺憾，將吸取教訓，加強飼養管理水準。

    中國網友相當難過，表示虎年還沒過完，小老虎居然橫死；有中國網友怒批，去過上海動物園，環境與遊客管制都相當糟糕，「去過兩三次這個動物園，每次都看到很多人亂投食餵動物」、「年前去過一趟上海動物園，裡面的動物瘦的瘦，禿的禿，挺可憐的。玻璃也都很髒，感覺衛生都沒好好打掃過」、「為什麼當時不抽乾湖水找牠？感覺抽乾湖水救一隻老虎也是划算的，畢竟老虎挺重要的」。

    上海動物園建於1954年，鄰上海虹橋國際機場，為中國國家級大型動物園，號稱為「中國10佳動物園之一」，是該國第2大城市動物園。

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