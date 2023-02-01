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    賣關子？俄國稱習近平春季到訪 中國外交部：沒有訊息

    俄羅斯外交部日前宣布中國國家主席習近平（右）預定春季將到訪莫斯科，但中國外交部今天記者會中卻稱沒有訊息；圖為俄國總統普廷（左）2022年2月4日在北京與習近平會面。（路透資料照）

    俄羅斯外交部日前宣布中國國家主席習近平（右）預定春季將到訪莫斯科，但中國外交部今天記者會中卻稱沒有訊息；圖為俄國總統普廷（左）2022年2月4日在北京與習近平會面。（路透資料照）

    2023/02/01 21:17

    〔中央社〕針對俄羅斯外交部表示，中國國家主席習近平春季將訪俄，中國外交部發言人毛寧今天不予證實，僅表示「至於具體訪問，目前我沒有可以分享的信息」。

    由於2月24日是俄羅斯入侵烏克蘭1週年，習近平一旦成行，恐將受到西方國家的側目，因此使這項訪問受到外界不少議論。

    美國之音（VOA）中文網報導，毛寧1日下午在中國外交部例行記者會回答媒體詢問時，先是指「中國和俄羅斯在各個層面保持密切合作，以促進雙邊關係的發展，並為維護世界和平與發展作出貢獻」。接著則說，「至於具體訪問，目前我沒有可以分享的信息」。

    針對習近平可能訪俄，美國外交關係協會資深研究員張彥（Ian Johnson）認為，這確實表明，中國希望平衡他們認為的「西方主導的世界」，並透過支持另一個「有問題的大國」俄羅斯做到這一點。

    張彥指出，在某種程度上，可以認為這是中國對這種世界秩序絕望的標誌。當你看看中國的盟友名單時，根本「找不出個像樣的國家」。

    美國三一學院退休經濟學教授文貫中認為，如果中國和俄羅斯發展越來越密切的經濟合作，西方對中國可能也免不了會進一步加深切割。因此，中國還是不可能完全迴避，俄羅斯與烏克蘭「誰是侵略者」的是非問題。

    南華早報1月31日針對習近平可能訪俄發表文章說，這樣的訪問，將凸顯北京在與西方的地緣戰略競爭中，選擇站在莫斯科一邊的戰略。但現在是北京與俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）災難性入侵（烏克蘭）「保持距離的時候」。因為毫無疑問，莫斯科和蒲亭本人將面臨嚴重後果。

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