普廷集結20萬大軍！美智庫：俄軍新攻勢「迫在眉睫」

北約祕書長史托騰柏格示警，普廷無意和平解決衝突，正在動員超過2 萬兵力，準備對烏克蘭發動新一波大規模進攻。圖為去年6月間，俄軍發射火箭彈攻擊烏軍陣地。（美聯檔案照）

2023/01/31 21:44

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，在1月31日進入第342天，烏克蘭空軍發言人伊格納特（Yuriy Ignat）表示，當天上午烏克蘭3度發布全境空襲警報。俄烏戰爭即將屆滿1周年之際，美國軍事智庫「戰爭研究所（ISW）30日公布最新烏俄戰況分析指出，俄羅斯對烏克蘭的發動新攻勢「迫在眉睫」，而莫斯科可能很快另外投入20萬兵力參戰！

ISW報告指稱，烏克蘭、西方和俄羅斯的消息來源一致認為，隨著戰爭接近1周年大關，「俄羅斯正在為迫在眉睫的進攻做準備」。

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報告指出，北大西洋公約組織（NATO）祕書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）30日警告，俄國總統普廷無意和平解決衝突，而且正在集結更多的軍隊，動員超過20萬人、積極獲取新武器和彈藥，準備大規模進攻。

報告提到，烏克蘭情報指出，俄羅斯正在為新一波大規模攻勢做準備，可能會發動閃電戰猛攻，試圖占領首都基輔贏下戰爭。烏克蘭官員認為，可能的時間點就在2月24日俄烏開戰一周年當天發動攻勢。

烏克蘭總統澤倫斯基30日在例行視訊談話中指出，據信俄羅斯已經展開大報復，過去24小時持續炮擊東部城市巴赫姆特、中部札波羅熱和南部赫爾松地區。

ISW引述烏克蘭地面部隊預備役委員會主席季莫奇科（Ivan Tymochko）分析指出，作為預期攻勢的一部分，俄軍隊正在加強他們在烏東頓巴斯的編隊，而出由於國內求勝壓力越來越大，俄國軍隊將需再對烏克蘭發動新攻勢。

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