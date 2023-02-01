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    菲律賓南部晚間規模6.0強震 部分區域斷電

    菲律賓民答那峨島晚間6點44分發生強烈地震，部分區域傳出斷電的情況。（擷取自EMSC推特）

    菲律賓民答那峨島晚間6點44分發生強烈地震，部分區域傳出斷電的情況。（擷取自EMSC推特）

    2023/02/01 20:44

    〔即時新聞／綜合報導〕今（1）日晚間6點44分左右，菲律賓南部民答那峨島（Mindanao）發生一起強烈地震，美國地質調查局（USGS）指出，本次地震規模達到6.0，震央位於金達沃省（Davao de Oro）蒙卡約（Monkayo）附近。

    《法新社》報導，在蒙卡約服務的警員阿薩亞斯（Harvey Asayas）表示，這次地震一開始晃得很厲害，但後來逐漸趨緩，大約在40秒後平息，「有關單位正在周圍巡邏，評估災情，包括消防人員與防災官員。」。

    目前還沒有接受到重大災情的報告。

    51歲居住在蒙特維斯塔市（Montevista）的梅爾加（Maricar Melgar）告訴《法新社》記者，地震來臨時，她一度擔心房子會被震垮，「這大概是我經歷過最強烈的地震，我的身體還在抖。」

    距離震央約40公里的北達沃省（Davao del Norte）塔古姆市（Tagum）則有些微災情傳出，當地電力因強震而中斷。居民喬（Grace Jao）指出，「地震來的時候我們正在用餐，非常強烈。我們跑到外面，因為我們必須採取安全措施。當我們回去的時候，沒看到房子裡頭有什麼損壞。」

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