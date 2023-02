菲律賓南部晚間規模6.0強震 部分區域斷電

2023/02/01 20:44

〔即時新聞/綜合報導〕今(1)日晚間6點44分左右,菲律賓南部民答那峨島(Mindanao)發生一起強烈地震,美國地質調查局(USGS)指出,本次地震規模達到6.0,震央位於金達沃省(Davao de Oro)蒙卡約(Monkayo)附近。

《法新社》報導,在蒙卡約服務的警員阿薩亞斯(Harvey Asayas)表示,這次地震一開始晃得很厲害,但後來逐漸趨緩,大約在40秒後平息,「有關單位正在周圍巡邏,評估災情,包括消防人員與防災官員。」。

目前還沒有接受到重大災情的報告。

51歲居住在蒙特維斯塔市(Montevista)的梅爾加(Maricar Melgar)告訴《法新社》記者,地震來臨時,她一度擔心房子會被震垮,「這大概是我經歷過最強烈的地震,我的身體還在抖。」

距離震央約40公里的北達沃省(Davao del Norte)塔古姆市(Tagum)則有些微災情傳出,當地電力因強震而中斷。居民喬(Grace Jao)指出,「地震來的時候我們正在用餐,非常強烈。我們跑到外面,因為我們必須採取安全措施。當我們回去的時候,沒看到房子裡頭有什麼損壞。」

Rolling quake in Butuan City. (Lumbocan). All is good here. Hope everyone is ok. ????#earthquake #Philippines #butuancity #mindanao pic.twitter.com/ugJbRZFlES