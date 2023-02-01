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    核彈級制裁！美證實與日荷達協議 限制晶片製造設備輸中

    美國官方證實已與日荷達成協議，三國一起限制先進半導體設備出口至中國，而掌握極紫外光機（EUV）晶片製造設備大廠艾司摩爾（ASML）、日本尼康等半導體製造設備企業，都必須將遵守相關規範。（彭博、歐新社、法新社；本報合成）

    美國官方證實已與日荷達成協議，三國一起限制先進半導體設備出口至中國，而掌握極紫外光機（EUV）晶片製造設備大廠艾司摩爾（ASML）、日本尼康等半導體製造設備企業，都必須將遵守相關規範。（彭博、歐新社、法新社；本報合成）

    2023/02/01 19:59

    〔編譯楊芙宜／台北報導〕彭博、英國金融時報等媒體近日引述消息報導，美國已成功說服日本、荷蘭加入限制中國取得先進半導體設備，美國商務部副部長葛瑞夫茲週二證實，美國和日本與荷蘭之間存在一項協議，對出口到中國的半導體製造設備實施新限制。路透報導，這是華府迄今對美日荷先進半導體設備輸中禁令協議的最直接評論。

    報導指出，美國商務部副部長葛瑞夫茲（Don Graves）1月31日在美國華府活動場邊表示：「我們現在無法談論這項協議，但你們絕對可以和我們在日本和荷蘭的友人討論。」

    根據報導，美國商務部在電郵新聞稿中表示，美國將持續和盟國協調出口管制措施，「我們認為多邊控制比單邊限制更為有效，外國參與這些管制措施是優先要務」。

    彭博1月27日披露，美日荷之間已拍板一項協議。稍後，知情人士紛紛向金融時報、紐約時報、路透證實這項消息。

    美國華府去年10月對出口至中國的晶片製造設備實施廣泛性限制，尋求遏制北京透過「軍民合一」、以民用掩護軍用的方式，大力發展半導體產業來強化軍事力量。但美國這些出口管制若要能發揮效力，就需要讓同為先進半導體設備出口大國的荷蘭和日本一起加入。

    荷蘭為半導體製造設備大廠艾司摩爾（ASML）、日本為東京威力科創（Tokyo Electron）的母國。據指出，荷蘭將擴大對ASML的限制，防止其出售半導體先進製程關鍵設備的極紫外光機（EUV）給中國。日本光學儀器製造巨頭尼康株式會社（Nikon）也將面臨類似限制。

    荷蘭和日本官員1月27日在華府參加由白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）主持的會談，美荷日三國官員廣泛討論多項議題。美國總統拜登當天被問到是否商討半導體協議時表示：「是的，我們討論了諸多議題，但很多都是不公開的。」

    美國官方證實已與日荷達成協議，三國一起限制先進半導體設備出口至中國，而掌握極紫外光機（EUV）晶片製造設備大廠艾司摩爾（ASML）、日本尼康等半導體製造設備企業，都必須將遵守相關規範。（路透資料照）

    美國官方證實已與日荷達成協議，三國一起限制先進半導體設備出口至中國，而掌握極紫外光機（EUV）晶片製造設備大廠艾司摩爾（ASML）、日本尼康等半導體製造設備企業，都必須將遵守相關規範。（路透資料照）

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