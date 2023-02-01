為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    2架「死神」無人機只賣1美元！ 外媒揭箇中玄機

    MQ-9「死神」無人機。（法新社資料照）

    MQ-9「死神」無人機。（法新社資料照）

    2023/02/01 19:14

    〔編譯陳成良／綜合報導〕《華爾街日報》1日獨家報導，美國軍用無人機製造商通用原子（General Atomics），提議以1美元的價格向烏克蘭政府出售2架MQ-9「死神」（Reaper）無人機，以協助該國在準備因應預期中的俄軍進攻時自我防禦。

    報導稱，該交易要求基輔負擔約1000萬美元（約台幣2.98億元）運費，將飛機運往烏克蘭，同時每年還要斥資約800萬美元（約台幣2.38億元），用於維護和保養這款烏克蘭未曾使用過的舊型無人機。

    根據《華爾街日報》看到的一封信，通用原子（General Atomics）執行長布魯（Linden Blue）上週向烏克蘭國防部長提出的優惠方案，還將包括一個地面控制站，用於「任何所在」的無人機。

    烏克蘭政府以及擁有最終定奪權的白宮，尚未對該報導作出回應。

    MQ-9「死神」是通用原子美國空軍所開發的無人機，也是世上第一種專為長時間進行高空偵察任務而設計的武裝無人機，最大飛行半徑為1850公里，飛行高度1萬5千公尺，最多可攜帶1.7噸的各式武裝，包括地獄火飛彈、遙攻炸彈、火箭彈等對地武裝，目前主要使用者就是美國空軍。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    軍情動態》提防中國！美日部署MQ-9死神無人機
    2022/10/23 22:35

    軍情動態》提防中國！美日部署MQ-9死神無人機

    8架美軍死神偵察機 進駐日本
    2022/06/29 05:30

    8架美軍死神偵察機 進駐日本

    台灣全球首展 黑木國昭60年創作紀念展
    絕命武器！美國秘密無人機 可掛16枚地獄火飛彈
    2021/11/17 18:14

    絕命武器！美國秘密無人機 可掛16枚地獄火飛彈
    技術突破！ MQ-9A「死神」無人機完成北極圈飛行測試
    2021/10/28 14:21

    技術突破！ MQ-9A「死神」無人機完成北極圈飛行測試

    長胖不長高？看這曲線掌握生長關鍵
    軍情動態》通用原子獲美逾26億合約 打造更致命MQ-9無人機
    2020/11/25 15:19

    軍情動態》通用原子獲美逾26億合約 打造更致命MQ-9無人機
    台海軍情》美售台4架MQ-9B無人機 偵搜能力大幅增加原因曝光
    2020/11/04 11:32

    台海軍情》美售台4架MQ-9B無人機 偵搜能力大幅增加原因曝光
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播