2架「死神」無人機只賣1美元！ 外媒揭箇中玄機

MQ-9「死神」無人機。（法新社資料照）

2023/02/01 19:14

〔編譯陳成良／綜合報導〕《華爾街日報》1日獨家報導，美國軍用無人機製造商通用原子（General Atomics），提議以1美元的價格向烏克蘭政府出售2架MQ-9「死神」（Reaper）無人機，以協助該國在準備因應預期中的俄軍進攻時自我防禦。

報導稱，該交易要求基輔負擔約1000萬美元（約台幣2.98億元）運費，將飛機運往烏克蘭，同時每年還要斥資約800萬美元（約台幣2.38億元），用於維護和保養這款烏克蘭未曾使用過的舊型無人機。

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根據《華爾街日報》看到的一封信，通用原子（General Atomics）執行長布魯（Linden Blue）上週向烏克蘭國防部長提出的優惠方案，還將包括一個地面控制站，用於「任何所在」的無人機。

烏克蘭政府以及擁有最終定奪權的白宮，尚未對該報導作出回應。

MQ-9「死神」是通用原子美國空軍所開發的無人機，也是世上第一種專為長時間進行高空偵察任務而設計的武裝無人機，最大飛行半徑為1850公里，飛行高度1萬5千公尺，最多可攜帶1.7噸的各式武裝，包括地獄火飛彈、遙攻炸彈、火箭彈等對地武裝，目前主要使用者就是美國空軍。

????????????????Another nice addition: The American arms manufacturer offers to sell #Ukraine two Reaper MQ-9 drones for a dollar, — WSJ

"Sales of high-speed, long-range Reaper drones will require approval by the Biden administration." #SlavaUkraïni pic.twitter.com/VC7ocrHISW — Feher_Junior （@Feher_Junior） February 1, 2023

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