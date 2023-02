2架「死神」無人機只賣1美元！ 外媒揭箇中玄機

2023/02/01 19:14

〔編譯陳成良/綜合報導〕《華爾街日報》1日獨家報導,美國軍用無人機製造商通用原子(General Atomics),提議以1美元的價格向烏克蘭政府出售2架MQ-9「死神」(Reaper)無人機,以協助該國在準備因應預期中的俄軍進攻時自我防禦。

報導稱,該交易要求基輔負擔約1000萬美元(約台幣2.98億元)運費,將飛機運往烏克蘭,同時每年還要斥資約800萬美元(約台幣2.38億元),用於維護和保養這款烏克蘭未曾使用過的舊型無人機。

根據《華爾街日報》看到的一封信,通用原子(General Atomics)執行長布魯(Linden Blue)上週向烏克蘭國防部長提出的優惠方案,還將包括一個地面控制站,用於「任何所在」的無人機。

烏克蘭政府以及擁有最終定奪權的白宮,尚未對該報導作出回應。

MQ-9「死神」是通用原子美國空軍所開發的無人機,也是世上第一種專為長時間進行高空偵察任務而設計的武裝無人機,最大飛行半徑為1850公里,飛行高度1萬5千公尺,最多可攜帶1.7噸的各式武裝,包括地獄火飛彈、遙攻炸彈、火箭彈等對地武裝,目前主要使用者就是美國空軍。

