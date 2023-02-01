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    曾拍「陰莖增大術」聲名大噪！男網紅下半身赤裸陳屍住處

    美籍YouTuber雷克斯（Leo Rex）上月30日被發現陳屍在泰國公寓住處。（圖翻攝自推特）

    美籍YouTuber雷克斯（Leo Rex）上月30日被發現陳屍在泰國公寓住處。（圖翻攝自推特）

    2023/02/01 18:53

    〔即時新聞／綜合報導〕美籍YouTuber雷克斯（Leo Rex）過去曾因拍攝「陰莖增大手術」影片而累積不少知名度，但在上月30日被發現陳屍在泰國巴達雅（Pattaya）公寓住處內，整起案件目前警方仍在調查當中，將對相關人事進行偵訊，尚未排除他殺的可能性。

    綜合外媒報導，長期居住在泰國的美籍影片創作者雷克斯，其所經營的YouTube頻道「Leo and Longevity」擁有12.4萬的訂閱數，並以男性身心靈健康為主題，去年發布的「如何打造更好的陰莖」影片也有高達49萬次的點閱數，未料在上月30日被發現陳屍在泰國住處。

    報導指出，雷克斯被發現時已死亡至少4小時，且遺體臉部朝下俯臥、口鼻出血、左眼有瘀傷。另外，只有上半身傳著一件黑色襯衫，下半身赤裸。其房內的衣物以及個人用品皆散落一地，浴室的櫥櫃和馬桶也有被破壞的痕跡。

    泰國警方表示，在雷克斯的房間內有尋獲各種藥物以及毒品，包含安眠藥、類固醇、大麻、抗焦慮和抗憂鬱藥物。目前將針對雷克斯友人以及其過世前待在一起的一名女子進行偵訊，全案將持續調查。

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