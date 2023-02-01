烏俄戰爭持續升高 美指責俄未遵守「新戰略武器裁減條約」

美國國務院指責俄羅斯沒有遵守新戰略武器裁減條約，並責怪莫斯科暫停檢查和取消談判。俄羅斯代表於2022年8月出席在美國紐約舉行的核武禁擴條約會議。（路透資料照）

2023/02/01 15:19

〔即時新聞／綜合報導〕俄軍近期猛攻烏東巴赫姆特鎮（Bakhmut），戰爭情勢持續升高之際，美國與俄羅斯簽署「新戰略武器裁減條約」（New START）將在2026年到期，雙方遲遲未能訂下重新開議日期，對此美國國務院本週二指責俄羅斯沒有遵守條約內容，並責怪莫斯科暫停檢查和取消談判。

綜合外媒報導，美國國務院上月31日回應國會提問，指責俄羅斯暫停檢查和取消會談，但沒有指責莫斯科擴張核彈頭數量到超過協議限制範圍。

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美國國務院發言人說：「俄羅斯未遵守在新戰略武器裁減條約下的義務，提供加速在該國領土的檢查活動」，並直指莫斯科的拒絕對於「美國和俄羅斯核武控管的可行性形成威脅」。

國務院發言人指出，俄羅斯有一條可以恢復對條約完全遵守的明確道路，即准許在該國領土進行檢查活動，如同過往依據「新戰略武器裁減條約」的行動，同時舉行雙邊諮商委員會（Bilateral Consultative Commission）會議，此為依據條約所設立的正式會談。

國務院發言人強調，莫斯科派遣人員前往美國領土進行檢查，不會受到任何阻礙。

俄羅斯於2022年8月突然宣布，暫停美國依據「新戰略武器裁減條約」對該國軍事基地的檢查工作，作為反制美方阻礙俄羅斯的檢查行動，但當時華府否認這項指控。

報導稱，俄羅斯總統普廷自從去年2月入侵烏克蘭，不時揚言要動用核武，讓美國及其盟友高度關注，因此拜登政府積極希望重新擬定會議日期，但隨著烏俄戰爭態勢持續升高，美俄關係降至冰點，如今這項聲明很可能加劇美、俄雙方緊張關係。

據悉，美國和俄羅斯於2010年簽署「新戰略武器裁減條約」，條約2011年正式生效，有效期10年，並可延長5年。2021年條約效期延長至2026年2月4日。

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