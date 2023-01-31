買保育大白鯊下鍋被捕 中國百萬網紅GG了

中國網紅「提子」去年宰殺、烹煮保育類大白鯊，被中國法院判罰53萬元。（圖擷取自微博）

2023/01/31 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國網紅「提子」擁有百萬粉絲，去年7月中上傳一支美食影片引起爭議，她當時聲稱買了一條「人工養殖」的鯊魚，並烹煮成料理。事後被爆出，那尾「養殖鯊魚」其實是保育類「大白鯊」，近日判決出爐，她被判罰人民幣12萬5000元（約新台幣53萬元）。

根據綜合外媒報導，網紅「提子」經常在社群平台「抖音」上分享自己烹飪並食用各種特殊食物的影片，也曾經吃過娃娃魚、鴕鳥、鱷魚等不常見的動物，大多以「去看望某某親戚」為由當做主題。

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提子食用鯊魚的影片播出不久，公益科普組織「御靈苑」的成員就認出食材是中國國家二級保育類的大白鯊，並向警方檢舉。

公益組織的成員指稱，「提子」自稱買的是尖吻鯖鯊，但大白鯊和尖吻鯖鯊的差異非常明顯，而且人工繁殖成本高，鯊魚不大可能通過人工養殖獲得，目前也只有少數鯊魚可以透過人工繁殖，譬如體型較小的斑竹鯊。組織另一成員也指出，大白鯊是海洋食物鏈的頂級掠食者，其體內會聚集非常多從小魚身上帶來的金屬還有污染物「吃大白鯊是一個非常愚蠢的選擇，等於是在變相吸毒」。

「提子」被中國當局鎖定後曾向家人聲稱「所有手續都是正規合法的，酸民是惡意誹謗，會跟警方說清楚」。沒想到這條鯊魚不但不是養殖的，也不是尖齒鯊，當局調查後發現其實是「提子」透過購物網站淘寶以人民幣7700元（約新台幣3萬3000元）購入，根本不是提子所說的正常管道。

按中國《刑法》，情節嚴重的話，最高可處10年以上有期徒刑，並沒收財產。

中國法院近日針對此案判決出爐，提子因「非法購買、食用國家重點保護野生動物大白鯊」，被罰款12.5萬人民幣（約新台幣53萬）。有中國律師指出，此案僅被罰款的原因是她證明了事前不知道購買的是大白鯊，所以最後便不用承擔刑事責任。

目前「提子」原本的影片帳號因涉嫌違規已被封禁逾5個月。在被平台封禁前，其帳號內的相關影片也早已被清空。

中國百萬網紅「提子」去年7月中PO出一段美食影片引起爭議，她聲稱買了一條「人工養殖」的鯊魚宰殺烹煮，沒想到那尾養殖鯊魚其實是保育類「大白鯊」。（圖擷取自抖音）

中國網紅「提子」經常在社群平台「抖音」上分享烹飪、食用各種特殊食物的影片，曾吃過娃娃魚、鴕鳥、鱷魚，以此吸引觀眾目光。（圖擷取自微博）

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