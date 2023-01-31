為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    買保育大白鯊下鍋被捕 中國百萬網紅GG了

    中國網紅「提子」去年宰殺、烹煮保育類大白鯊，被中國法院判罰53萬元。（圖擷取自微博）

    中國網紅「提子」去年宰殺、烹煮保育類大白鯊，被中國法院判罰53萬元。（圖擷取自微博）

    2023/01/31 23:18

    〔即時新聞／綜合報導〕中國網紅「提子」擁有百萬粉絲，去年7月中上傳一支美食影片引起爭議，她當時聲稱買了一條「人工養殖」的鯊魚，並烹煮成料理。事後被爆出，那尾「養殖鯊魚」其實是保育類「大白鯊」，近日判決出爐，她被判罰人民幣12萬5000元（約新台幣53萬元）。

    根據綜合外媒報導，網紅「提子」經常在社群平台「抖音」上分享自己烹飪並食用各種特殊食物的影片，也曾經吃過娃娃魚、鴕鳥、鱷魚等不常見的動物，大多以「去看望某某親戚」為由當做主題。

    提子食用鯊魚的影片播出不久，公益科普組織「御靈苑」的成員就認出食材是中國國家二級保育類的大白鯊，並向警方檢舉。

    公益組織的成員指稱，「提子」自稱買的是尖吻鯖鯊，但大白鯊和尖吻鯖鯊的差異非常明顯，而且人工繁殖成本高，鯊魚不大可能通過人工養殖獲得，目前也只有少數鯊魚可以透過人工繁殖，譬如體型較小的斑竹鯊。組織另一成員也指出，大白鯊是海洋食物鏈的頂級掠食者，其體內會聚集非常多從小魚身上帶來的金屬還有污染物「吃大白鯊是一個非常愚蠢的選擇，等於是在變相吸毒」。

    「提子」被中國當局鎖定後曾向家人聲稱「所有手續都是正規合法的，酸民是惡意誹謗，會跟警方說清楚」。沒想到這條鯊魚不但不是養殖的，也不是尖齒鯊，當局調查後發現其實是「提子」透過購物網站淘寶以人民幣7700元（約新台幣3萬3000元）購入，根本不是提子所說的正常管道。

    按中國《刑法》，情節嚴重的話，最高可處10年以上有期徒刑，並沒收財產。

    中國法院近日針對此案判決出爐，提子因「非法購買、食用國家重點保護野生動物大白鯊」，被罰款12.5萬人民幣（約新台幣53萬）。有中國律師指出，此案僅被罰款的原因是她證明了事前不知道購買的是大白鯊，所以最後便不用承擔刑事責任。

    目前「提子」原本的影片帳號因涉嫌違規已被封禁逾5個月。在被平台封禁前，其帳號內的相關影片也早已被清空。

    中國百萬網紅「提子」去年7月中PO出一段美食影片引起爭議，她聲稱買了一條「人工養殖」的鯊魚宰殺烹煮，沒想到那尾養殖鯊魚其實是保育類「大白鯊」。（圖擷取自抖音）

    中國百萬網紅「提子」去年7月中PO出一段美食影片引起爭議，她聲稱買了一條「人工養殖」的鯊魚宰殺烹煮，沒想到那尾養殖鯊魚其實是保育類「大白鯊」。（圖擷取自抖音）

    中國網紅「提子」經常在社群平台「抖音」上分享烹飪、食用各種特殊食物的影片，曾吃過娃娃魚、鴕鳥、鱷魚，以此吸引觀眾目光。（圖擷取自微博）

    中國網紅「提子」經常在社群平台「抖音」上分享烹飪、食用各種特殊食物的影片，曾吃過娃娃魚、鴕鳥、鱷魚，以此吸引觀眾目光。（圖擷取自微博）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    菜鳥釣客首次海釣 意外抓到「電鋸魚」朋友嗨翻
    2023/01/10 15:47

    菜鳥釣客首次海釣 意外抓到「電鋸魚」朋友嗨翻
    鯊魚居然會溺水？ 網見照片笑翻︰好像聽到咕嚕咕嚕聲
    2022/12/09 19:49

    鯊魚居然會溺水？ 網見照片笑翻︰好像聽到咕嚕咕嚕聲

    選擇對迎財神 這檔平衡型基金投報率稱冠
    鯊魚保護物種再增 市場上9成限制撈捕
    2022/11/27 05:30

    鯊魚保護物種再增 市場上9成限制撈捕
    真的Baby Shark！鯊魚寶寶被釣起 眼瞪超大嚇壞萌樣曝
    2022/11/25 08:13

    真的Baby Shark！鯊魚寶寶被釣起 眼瞪超大嚇壞萌樣曝

    長胖不長高？看這曲線掌握生長關鍵
    烤「紫色小鯊魚」好吸睛！真實原料笑翻網友：好菜的鯊魚
    2022/10/13 10:28

    烤「紫色小鯊魚」好吸睛！真實原料笑翻網友：好菜的鯊魚
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播