巴基斯坦清真寺自殺炸彈案已59死百餘人傷 死者包括27名警察

巴基斯坦柏夏瓦市一座清真寺30日下午傳出遭自殺炸彈攻擊，造成59人死亡，而死者中包括27名警察。（路透）

2023/01/31 08:32

〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦西北部柏夏瓦市（Peshawar）一座清真寺30日下午傳出遭自殺炸彈攻擊，已造成59人死亡、157人受傷，而死者中包括27名警察。

綜合外媒報導，這起自殺炸彈爆炸案的事發地點位於柏夏瓦市的一座清真寺，此地鄰近警局、情報局與反恐單位等政府局處，戒備十分森嚴，但警方表示，自殺炸彈客似乎繞過安保人員，進入該區域。

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柏夏瓦市警局局長可汗（Ijaz Khan）表示，當時清真寺大廳內擠滿400多名穆斯林，當大家排隊祈禱時，炸彈客引爆他身上的炸彈。當地醫院指出，這起爆炸事件造成59人死亡、157人受傷，死者中有27人是警察。

可汗指出，警方已發現爆裂物的痕跡，當炸彈客繞過檢查點與安保人員時，顯然是有安全漏洞。警方目前正在調查炸彈客是怎麼突破安保人員警戒線，及查明是否有內部協助者。

巴基斯坦總理謝里夫（Shehbaz Sharif）表示，恐怖份子想藉由攻擊這些保衛巴基斯坦的人們來製造恐懼，恐怖主義是最重大的國安挑戰，現在整個巴基斯坦都團結一致來對抗恐怖主義的威脅。

柏夏瓦市警局局長可汗表示，警方已發現爆裂物的痕跡，當炸彈客繞過檢查點與安保人員時，顯然是有安全漏洞。（法新社）

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