為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    巴基斯坦清真寺自殺炸彈案已59死百餘人傷 死者包括27名警察

    巴基斯坦柏夏瓦市一座清真寺30日下午傳出遭自殺炸彈攻擊，造成59人死亡，而死者中包括27名警察。（路透）

    巴基斯坦柏夏瓦市一座清真寺30日下午傳出遭自殺炸彈攻擊，造成59人死亡，而死者中包括27名警察。（路透）

    2023/01/31 08:32

    〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦西北部柏夏瓦市（Peshawar）一座清真寺30日下午傳出遭自殺炸彈攻擊，已造成59人死亡、157人受傷，而死者中包括27名警察。

    綜合外媒報導，這起自殺炸彈爆炸案的事發地點位於柏夏瓦市的一座清真寺，此地鄰近警局、情報局與反恐單位等政府局處，戒備十分森嚴，但警方表示，自殺炸彈客似乎繞過安保人員，進入該區域。

    柏夏瓦市警局局長可汗（Ijaz Khan）表示，當時清真寺大廳內擠滿400多名穆斯林，當大家排隊祈禱時，炸彈客引爆他身上的炸彈。當地醫院指出，這起爆炸事件造成59人死亡、157人受傷，死者中有27人是警察。

    可汗指出，警方已發現爆裂物的痕跡，當炸彈客繞過檢查點與安保人員時，顯然是有安全漏洞。警方目前正在調查炸彈客是怎麼突破安保人員警戒線，及查明是否有內部協助者。

    巴基斯坦總理謝里夫（Shehbaz Sharif）表示，恐怖份子想藉由攻擊這些保衛巴基斯坦的人們來製造恐懼，恐怖主義是最重大的國安挑戰，現在整個巴基斯坦都團結一致來對抗恐怖主義的威脅。

    柏夏瓦市警局局長可汗表示，警方已發現爆裂物的痕跡，當炸彈客繞過檢查點與安保人員時，顯然是有安全漏洞。（法新社）

    柏夏瓦市警局局長可汗表示，警方已發現爆裂物的痕跡，當炸彈客繞過檢查點與安保人員時，顯然是有安全漏洞。（法新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    自殺炸彈攻擊 巴基斯坦清真寺逾34死
    2023/01/31 05:30

    自殺炸彈攻擊 巴基斯坦清真寺逾34死
    巴基斯坦清真寺遭自殺炸彈攻擊 至少47死100餘人傷
    2023/01/31 01:01

    巴基斯坦清真寺遭自殺炸彈攻擊 至少47死100餘人傷
    巴基斯坦船隻翻覆 10名兒童死亡
    2023/01/30 09:17

    巴基斯坦船隻翻覆 10名兒童死亡
    巴基斯坦客運撞橋墜谷起火 全車至少41死
    2023/01/29 17:56

    巴基斯坦客運撞橋墜谷起火 全車至少41死
    電網老舊故障 巴基斯坦3個月內第2度大停電
    2023/01/23 23:31

    電網老舊故障 巴基斯坦3個月內第2度大停電
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播