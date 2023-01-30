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    19歲少女批評軍隊入侵烏克蘭 遭俄國列為恐怖分子、面臨入獄

    俄羅斯19歲少女批評俄軍入侵烏克蘭，遭俄國政府認定為恐怖分子並面臨牢獄之災。（圖擷自＠Vida_Jay推特）

    俄羅斯19歲少女批評俄軍入侵烏克蘭，遭俄國政府認定為恐怖分子並面臨牢獄之災。（圖擷自＠Vida_Jay推特）

    2023/01/30 11:34

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯阿爾漢格爾斯克地區19歲少女克里夫佐娃（Olesya Krivtsova），在IG上發文批評俄軍入侵烏克蘭一事，隨即被俄國認定為恐怖分子，和伊斯蘭國、神學士並列，目前她已被戴上電子腳鐐且面臨牢獄之災。

    《CNN》報導，在阿爾漢格爾斯克北部聯邦大學就讀的克里夫佐娃，去年5月因為散發反戰海報受到行政處罰，去年10月克里米亞大橋被炸毀後，她又在IG批評俄羅斯入侵烏克蘭，並於社交平台Vkontakte痛斥俄軍，旋即被逮捕候審。

    克里夫佐娃委任律師基欽（Alexei Kichin）表示，這名19歲少女因毀謗俄羅斯軍隊，最高將面臨3年有期徒刑，在「宣揚恐怖主義」方面則最高面臨7年有期徒刑，他們希望能夠辯護到只需要罰款就好。

    獨立人權機構OVD-Info指出，俄羅斯去年至少偵辦了61起「宣揚恐怖主義」的案件，至今已有26起案件的被告遭到判刑。克里夫佐娃母親透露，當局無疑是透過「公開處刑」她的女兒，向公眾發出不得批評政府的警告。

    母親表示，克里夫佐娃擁有強烈的正義感，這讓她過得很艱難，而且去年12月26日警方闖入她們的住處時，竟拿著鐵鎚威脅克里夫佐娃，直說這是瓦格納集團（俄國傭兵）在和她打招呼。由於瓦格納傭兵曾以鐵鎚公開殺害逃兵努津（Yevgeny Nuzhin），因此讓克里夫佐娃感到相當害怕。

    母親最後不禁感嘆，俄羅斯政府的政策真的很奇怪，「讓囚犯去打仗，讓小孩去監獄。」

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