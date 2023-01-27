為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    波蘭再軍援烏克蘭 宣布提供60輛PT-91主戰車

    近日波蘭再度宣布，將提供60輛國產「PT-91」主戰車，為烏克蘭裝甲部隊再添新戰力。（路透）

    近日波蘭再度宣布，將提供60輛國產「PT-91」主戰車，為烏克蘭裝甲部隊再添新戰力。（路透）

    2023/01/27 21:30

    〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭衝突持續，在歐美各國這波主戰車軍援潮中，波蘭作為領頭羊，開創援助「豹-2」主戰車的先例。近日波蘭再度宣布，將提供60輛國產「PT-91」主戰車，為烏克蘭裝甲部隊再添新戰力。

    烏克蘭軍聞媒體《MIL.IN.UA》 今（27）日報導，波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）在接受加拿大媒體CTV採訪時宣布，將提供60輛「PT-91」主戰車給烏克蘭，他也提到：「如果我們不想讓烏克蘭被打敗，我們就必須非常開放和勇敢地支持烏克蘭。」

    這並非波蘭首次提供PT-91主戰車，早在去年7月，波蘭就提供烏克蘭至少250輛T-72與PT-91主戰車，同時也包含18門自主「蟹式」（KRAB）155公厘自走砲，「閃電」（Piorun）便攜式防空飛彈和「戰友」（Warmate）自殺攻擊式無人機。

    PT-91主戰車是波蘭在蘇製T-72主戰車的基礎上改進研製的一款戰車，安裝波蘭自行研製的ERAWA-1附加反應裝甲，增強了對破甲彈和穿甲彈的防禦能力。戰車外表面有採用型號為「1K2KS」吸波塗料塗抹的吸波塗層，能夠有效降低被雷達發現的機率。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    烏克蘭戰車大進補 CNN：很難立即改變戰局
    2023/01/27 20:42

    烏克蘭戰車大進補 CNN：很難立即改變戰局
    更強的M1！ 美國援烏戰車 與我國「M1A2」同等級
    2023/01/27 17:34

    更強的M1！ 美國援烏戰車 與我國「M1A2」同等級

    銓泰環能備齊戰力 助政府淨零排碳
    獨家》學長挺學妹 中醫診所全台合力送救護車、醫療物資到烏克蘭
    2023/01/27 15:30

    獨家》學長挺學妹 中醫診所全台合力送救護車、醫療物資到烏克蘭
    烏克蘭陷缺電危機 土耳其將派「發電船」解危
    2023/01/26 20:14

    烏克蘭陷缺電危機 土耳其將派「發電船」解危
    不爽歐美給烏戰車 俄再發動空襲釀一死多人受傷
    2023/01/26 19:18

    不爽歐美給烏戰車 俄再發動空襲釀一死多人受傷
    國際今日熱門

    2023春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播