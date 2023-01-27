波蘭再軍援烏克蘭 宣布提供60輛PT-91主戰車

近日波蘭再度宣布，將提供60輛國產「PT-91」主戰車，為烏克蘭裝甲部隊再添新戰力。（路透）

2023/01/27 21:30

〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭衝突持續，在歐美各國這波主戰車軍援潮中，波蘭作為領頭羊，開創援助「豹-2」主戰車的先例。近日波蘭再度宣布，將提供60輛國產「PT-91」主戰車，為烏克蘭裝甲部隊再添新戰力。

烏克蘭軍聞媒體《MIL.IN.UA》 今（27）日報導，波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）在接受加拿大媒體CTV採訪時宣布，將提供60輛「PT-91」主戰車給烏克蘭，他也提到：「如果我們不想讓烏克蘭被打敗，我們就必須非常開放和勇敢地支持烏克蘭。」

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這並非波蘭首次提供PT-91主戰車，早在去年7月，波蘭就提供烏克蘭至少250輛T-72與PT-91主戰車，同時也包含18門自主「蟹式」（KRAB）155公厘自走砲，「閃電」（Piorun）便攜式防空飛彈和「戰友」（Warmate）自殺攻擊式無人機。

PT-91主戰車是波蘭在蘇製T-72主戰車的基礎上改進研製的一款戰車，安裝波蘭自行研製的ERAWA-1附加反應裝甲，增強了對破甲彈和穿甲彈的防禦能力。戰車外表面有採用型號為「1K2KS」吸波塗料塗抹的吸波塗層，能夠有效降低被雷達發現的機率。

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